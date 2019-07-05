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05 Temmuz 2019 Cuma 10:26:04 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:27:03

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşük hacimli dalgalı bir seyir bekleniyor.

İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen İran'a ait bir tankeri durdurdu. Bu gelişme üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait petrol tankerinin İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunarak, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise söz konusu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını, ABD ve müttefiklerinin Suriye ile İran hükümetlerinin yasa dışı ticaretten faydalanmasını engellemeye devam edeceği bildirildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin kendisine yönelik muhtemel yaptırımlarıyla ilgili, kendisinin yurt dışında mal varlığı ya da banka hesabı olmadığı için bir problem yaşamayacağını, ancak yaptırımların ardından iletişimin sınırlandırılmasının, Washington'ın sağlıklı karar verme sürecini etkileyeceğini belirtti.

Gelişmeler sonrası İran odaklı diplomatik gerilimlere ilişkin gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, artan jeopolitik risklerin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,2'lik yükselişle 1.417,6 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün 63,9 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 63,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

New York borsasında dün pay piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar endeksi 96,7 civarında ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,94 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası açısından önem taşıdığına işaret ederek, veri öncesi varlık fiyatlarında düşük hacimli yatay bir seyir beklediklerini söyledi. Mayıs ayında 75 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 100 binin altında gelmesinin erken bir faiz indirimini beraberinde getireceğini aktaran analistler, piyasa beklentisinin ise 160 bin civarında bulunduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında dün pay piyasalarında ticaret gerilimi endişelerinin gündemde kalması ile karışık bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesinin 1,1280 seviyelerinde 3 gündür süren yatay hareketine devam ettiği görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi günü yatay tamamlarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 geriledi.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri akışının zayıf olduğunu, Almanya'da mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin ise piyasalar açısından önemini koruduğunu söyledi.

Asya tarafında bugün düşük hacimli bir seyrin hakim olduğu görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 100.000 puan seviyelerini test etmesinin ardından 99.382,20 puanla günü yüzde 0,02'lik sınırlı yükselişle tamamladı. Dolar/TL ise 5,58 ile dün 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün 5,60 civarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak banka kredileri eğilim anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin izleneceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşına ilişkin her türlü gelişmenin piyasalara yön vermesi açısından önemini koruduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

09.00 Almanya, mayıs fabrika siparişleri

09.45 Fransa, mayıs dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, nisan-haziran banka kredileri eğilim anketi

14.30 Türkiye, 1. çeyrek finansal hesaplar

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

(AA)

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