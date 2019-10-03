03 Ekim 2019 Perşembe 10:03:59 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:20:50
Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 15 milyar 344,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 347,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
AA
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