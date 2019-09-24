24 Eylül 2019 Salı 10:20:15 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:26:56
Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 13 milyar 987,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 227 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
AA
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