23 Eylül 2019 Pazartesi 09:45:24 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:09:58
Piyasa güne artı rezervle başladı
Piyasa, güne 8 milyar 599,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 888,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
AA
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