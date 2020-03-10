Petroldeki tarihi düşüş sonrası dolarda son durum
Rusya ile Suudi Arabistan'ın bilek güreşine girmesinin ardından dün 31 dolara kadar düşen petrol fiyatları piyasaları da alt üst etti. Dolar 6,17 seviyesine çıkarken Euro ise 7 lirayı aştı. Yeni günde ise petrol fiyatları yüzde 7 civarında yükseliş kaydederken dolar ve euro ise sakin bir seyir izliyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan şok düşüş ve corona virüsü etkisiyle dün Asya piyasalarında başlayan, Avrupa’da devam eden düşüşler, ABD piyasalarını vurdu.
ABD’de hisse senetleri, haftanın ilk işlem gününü son 12 yılın en sert düşüşleriyle tamamladı.
Petrol fiyat hareketleri, corona virüsü ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,14 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,99 seviyesinden açıldı.
Petrol fiyatları yüzde 6-7 civarında yükselişte seyrediyor.