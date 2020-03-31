Petrol fiyatları düşünce Rusya harekete geçti! Kritik Venezuela hamlesi

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler sürerken, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber Rus ekonomisini derinden sarsıldı.

Rus hükümeti, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurup varlıklarını sattığı gün Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Rusya şirket tescil sisteminde yer alan bilgilere göre, Rus hükümetine ait Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı, toplam 332 milyar ruble (yaklaşık 4 milyar dolar) sermayeyle Roszarubejneft adlı yeni bir petrol şirketi kurdu.

Sistemde, Roszarubejneft Genel Müdürü olarak Nikolay Rıbçuk ismi gösterilirken, şirketin, Rosneft'in Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararını açıklamasıyla aynı günde kurulması dikkati çekti.

Rus RBK gazetesinde yer alan haberlerde, Nikolay Rıbçuk'un Angola'da bir dönem askeri ataşelik görevini yürüttüğü ve Rusya merkezli Angola Gazileri Birliği adlı bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, Venezuela'daki faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkedeki tüm varlıklarını Rus hükümetine sattığını duyurmuştu.



PETROLDE 10 DOLAR RİSKİ

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 22 dolar ile, Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili de 18,60 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte, koronavirüsün küresel talebi azaltması ve ekonomik büyümeyi zayıflatması etkili oluyor. Petrolün, 1 Nisan’da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi bekleniyor.

Rystad Energy Kıdemli Petrol Piyasaları Analisti Paol Rodriguez-Masiu, “OPEC dışı ülkelerin nisan itibarıyla 2,5 milyon varil üretimi piyasaya sürmesiyle birlikte, petrol fiyatlarında 10 dolar bandını dahi göreceğimizi düşünüyoruz” dedi. Hormuz Straits Partnership Direktörü Serkan Şahin ise, “Temelde bugünkü talebin daha ne kadar düşeceği ve bu sorunun ne kadar süreceğinin bilinmemesi var” diye konuştu.