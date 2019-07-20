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20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:15:33 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:17:02

Perakendecilerden kira stopajı ve KDV'de indirim talebi

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağaza halen boş duruyor. Biz kamu otoritesinin kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, "Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz." dedi.

Öncel, yılın ilk yarısında sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019’un ilk yarısının çeşitli nedenlerle tüketicilerin harcama eğilimlerinin azaldığı bir dönem olduğunu belirtti.

Tüketicinin harcamalarını kıstığının sahadaki gözlemlerinden ve TÜİK verilerinden net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Öncel, "Örneğin TÜİK verileri mayıs ayında takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldığını gösteriyor. Aynı dönemde cirolarda yüzde 15,6’lık bir artış var. Ancak bu artışın neredeyse tamamı maliyetlerin bir bölümünün fiyatlara yansımasından kaynaklanıyor. İlk 6 ayda perakende cirolarının reel anlamda ekside olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu. 

"Yabancı harcamalarında yüzde 100 artış var"

Öncel, yabancı harcamalarının perakende sektörü ve BMD üyesi markalar için büyük önem arz ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bazı markalarımız yaz sezonunda yabancılara yönelik satışlara daha çok odaklanıyorlar. Mağazalar, satış ekipleri ve kampanyalar yabancıların beklentilerine göre organize ediliyor. Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere yoğun turist alan merkezlerimizdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı yabancılardan geliyor. İstanbul’daki bazı AVM’lerin cirolarında da ciddi bir yabancı ağırlığı var. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2018’in ilk yarısında 15,8 milyar TL olan yabancıların kartlı ödeme tutarı, bu yılın aynı döneminde 31,6 milyar TL’ye ulaştı. Yani yabancı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış var. 2019, turizmde yeni rekorların kırılacağı bir yıl olacak. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yabancıların perakende cirolarına çok önemli katkı sunmalarını bekliyoruz."

"Yılın ikinci yarısı daha iyi geçecek"

Öncel, TÜİK’in mayıs ayı için açıkladığı verilerde perakende cirolarında yaşanan artışı anımsatarak, "Yılın ikinci yarısının daha iyi geçeceğini ve perakende cirolarında reel olarak bir, iki puanlık artış yakalayabileceğimizi umut ediyoruz." dedi.

Perakende cirolarındaki yabancı payı konusunda da BKM verilerine göre Türkiye’de 2018’deki toplam kartlı harcama tutarında yabancıların payının yüzde 5,5 civarında olduğunu aktaran Öncel, bu yılın ilk yarısında ise oranın yüzde 7’ye yaklaştığını söyledi.

"Markalarımız son yıllarda yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisi izliyor"

Öncel, Türkiye’de organize perakende sektörünün son 10-15 yılda çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektör yurt içinde belli bir doygunluk noktasına ulaşırken karlılık asgari düzeylere indiği için markalarımız son yıllarda yurt dışı ağırlıklı bir büyüme stratejisi izliyor. 2019’a girerken markalarımızın yurt dışında 4 bin civarında mağazası bulunuyordu. Yıl sonunda bu sayının en az 4 bin 500’ün üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 2018’in sonunda dövizle kira sorunundan kurtulan markalarımız yurt içinde ise ağırlıklı olarak verimlilik temelinde büyümeye odaklanmış bulunuyor."

BMD üyesi 381 markanın yurt içindeki 430 AVM ve caddelerde toplam 70 bin civarında mağazası bulunduğuna işaret eden Öncel, mağazaların yüzde 65’inin AVM’lerde, yüzde 35’inin ise caddelerde yer aldığını dile getirdi.

Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi

Öncel, Türkiye ekonomisinin dinamik gücünü oluşturan organize perakende sektörünün büyüme iştahının bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağaza halen boş duruyor. Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeni ile büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz. Talebimizin yerine

(AA)

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