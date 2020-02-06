Pegasus'un hissesinde sert düşüş!
Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Pegasus uçağının etkisi Borsa İstanbulda işlem gören hissesinde de görüldü. Pegasus güne yüzde 6.56 oranında düşüşle başladı.
Pegasus uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı ve uçak 3 parçaya ayrıldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı insan çevredeki hastanelere nakledildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı dün akşam tüm uçuşlara kapatılırken bu sabah tekrardan faaliyete geçti.
Olumsuz gelişmelerle birlikte Pegasus hissesinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse açılışta yüzde 6.56 oranında değer kaybetti. Hisse 69.85 lira seviyesinden güne başladı.
SON ZAMANDA ARTAN KAZALAR
Pegasus'a ait olan uçaklar son zamanlarda inişlerde sorun yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bu yıl da Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaklar olmuştu. Her iki kazada sadece maddi hasar meydana gelmişti. Dünkü kazada ise 3 vatandaş hayatını kaybederken uçak da kullanılmaz hale geldi.
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