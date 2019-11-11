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11 Kasım 2019 Pazartesi 16:54:21 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:59:13

Patates hasadı tamamlandı, çiftçiler ürünlerini depolara kaldırdı

Türkiye'deki üretimde ilk sıralarda yer alan Niğde'de patates hasadı tamamlandı. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl pazarda 3 ile 5 lira arasında satılan patateslerin bu yıl depolarda 50 ile 80 kuruş arasında alıcı bulduğunu belirterek, "Çiftçimize sahip çıkılmalıdır" dedi.

Türkiye'de patates üretimin yaklaşık yüzde 20'sine yakınının gerçekleştirildiği Niğde'de hasat tamamlandı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, hasat edilen patatesin yüzde 70'inin depolara kaldırıldığını belirtti. Bu yıl patatesin dekar maliyetinin 90 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kenar, "Patatesler tarlada 60 ila 80 kuruşa satıldı. 25 kuruş da tarladan depolara getirme masrafımız var. Depolarda da aynı fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Bu durum çiftçiler için çok üzücü bir durum. Zaten maliyetlerin altında bir patates sattık. Bunun üzerine de 25 kuruş da maliyet bindirerek depolara getirdik. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Depolarda sattığımız patatesten yaklaşık 60 kuruş elimize geçecek gibi görünüyor. Bunu sadece zarar olarak görmemek lazım. Çiftçi üretime devam edebilmek için önümüzdeki yıl gübresini, tohumunu, ilacını alamazsa, ekimde de zorluk çıkacak" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Başkan Kenar, patates çiftçisine destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Patatesin mevcut durumu göz önüne alındığında sonraki dönemlerde piyasaya sunulan ikinci ürün patates, bu fiyatların da altına düşecek. Geçtiğimiz yıl Irak ve Suriye'ye ihracat yapmıştık. Bu ihracatı yapamadık. Ay başında Irak'a bir ihracat yapıldı. Ancak onun da durduğunu görüyoruz. Bu çiftçimizi büyük bir oranda etkiliyor."

'TÜKETİMİ ARTTIRMALIYIZ'

Bakanlıklar tarafından patates çiftçileri konusunda bir çalışma başlatılmasını istediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Bu çalışmalar patates tüketimi artıcı özellikte kamu spotları, yemekhane ve Suriyelilere verilen iaşelerde patates oranını artırarak olabilir. Bu sayede üreticimiz kar etmese dahi maliyetlerini kurtardığı takdirde gelecek yıl üretim şansı olur. Üreticimiz gelecek yıl için gübre, mazot gibi giderlerinin parasını bulamazsa 2018 yılında yaşadığımız fiyat farkını da önümüzdeki yıllarda yaşayabiliriz. Bunun sonuçlarında ise büyük üretim yapanlar kazanırken, küçük çaptaki üreticimiz büyük sıkıntılar yaşayabilir" diye konuştu.

(DHA)

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