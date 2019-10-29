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29 Ekim 2019 Salı 09:21:28 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 09:49:23

Parti içindeki kriz büyüyor: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP yönetimine çok sert tepki gösterdi. İnce, "Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunun bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce bir televizyon programının canlı yayınına konuk oldu. CHP yönetimini topa tutan İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' dedi.

Muharrem İnce, "CHP kurultayında aday olacak mısınız?" sorusuna, "Delege isterse aday olurum" yanıtını verdi. İnce, "Ben gidip bana imza verin demem. Ben oraları aştığımı düşünüyorum. Ben şunu savunuyorum. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Siyasi partinin liderinin amacı da bir numaralı yönetici olmaktır. CHP Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır" şeklinde konuştu.

"İNSANLARI PARTİYE KÜSTÜRDÜLER"
"Geçmişte partiye küstürülenler, bağımsız aday olarak yine de seçildiler, partiyi zayıflattılar.. Siz nasıl oluyor da bunları gönderiyorsunuz, kendi geçmişinize bakmıyor musunuz?"

"BANA SELAM VERENİ HARCIYORLAR
'Şu anda hala size yakın olan isimleri saf dışı bırakmaya çalışıyorlar, bunu mu demek istiyorsunuz?' sorusuna Muharrem İnce'nin yanıtı şöyle oldu:

"Eskiden bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri harcıyorlar.. Partiye yazık ediyorlar, bu yaptıklarının bedelini öderler. Partinin oyu düşer."

"BENCE GENEL BAŞKANIN ROLÜ YOK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı başlatılan kampanyada rolü olup olmadığı sorusuna Muharrem İnce, "Bu konuda kendisinin rolü olmadığına inanıyorum. Kendisiyle konuşmadım, ama inşallah yoktur" dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI
İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, "Ben grup başkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum" dedi.

İnce, "Dış dünyanın algıladığı yanlış işler var. Askeri operasyonu devletimiz düzgün hazırlamış. Siyasi ayağını ihmal etmiş. Propagandasını yapamamış. Geçtiğimiz günlerde AB Parlamentosu'nda sosyalist milletvekilleri ile görüştüm. Herkes bize 'işgalci' diyor. Onlara şunu anlattım. '10 bin kilometreden gelen ABD'ye işgalci demiyorsunuz. Sınırlarımızda cereyan ediyor olay Türkiye güvenliğini sağlamak istiyor bize işgalci diyorsunuz.' dedim. Türkiye bu ayağını ne yazık ki eksik bırakmış" ifadelerini kullandı.

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