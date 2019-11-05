Paraya ihtiyacı olan BES'ten çekebilecek

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, BES'teki mevcut devlet destekleri, yaşa göre farklılaştırılacak. Bu kapsamda, katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak. Gençlere, diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave kaynak ihtiyacı belirlenecek. Mevzuat taslakları hazırlanacak. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle çıkışlarının önlenmesi amacıyla, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bunun için anket çalışması ile çıkış nedenleri araştırılacak, kısmi çekiş veya ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayabilecek yöntem ve kriterlere karar verilecek.