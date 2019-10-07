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07 Ekim 2019 Pazartesi 17:25:32 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:26:33

Pamuk diyarı Şanlıurfa'da yüksek rekolte sevinci

Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da bu sezonun verimli geçmesi üreticileri sevindirdi.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olması nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Sağladığı avantajlarla Türkiye'nin tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta Şanlıurfa, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Geçen yıl 2 milyon 314 bin dönüm alandan yaklaşık 1 milyon 30 bin ton pamuk elde edilen kentte, GAP Eylem Planı kapsamında yürütülen sulama yatırımlarının olumlu etkisiyle pamuk ekim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaştı.

İnsan ve makine gücüyle bir süre önce başlayan hasatta verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hedef 1 milyon 200 bin ton

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulamaya açılan arazilerin artmasıyla pamuk üretim alanlarının da giderek çoğaldığını söyledi.

Eyyüpoğlu, tekstilin ham maddesi pamuğun ülke için stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, bu ürünün istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Kentte eylül ayında başlayan hasat döneminin bereketli bir şekilde sürdüğünü aktaran Eyyüpoğlu, verimin sevindirici seviyelerde olduğunu ifade etti.

Eyyüpoğlu, "Bu yıl rekolte çok iyi. 1 milyon 200 bin ton kütlü pamuk elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

"Fiyatın ton başına 4 bin lira civarında olmasını bekliyoruz"

Verimin yüksek olmasının üreticiyi sevindirdiğini ancak fiyatların düşük seyrettiğini ifade eden Eyyüpoğlu, "Verimden çok memnunuz. Çiftçilerimiz yüksek verim sayesinde iyi miktarda pamuk elde edecekler. Ton fiyatı ise geçen yıl 4 bin lira civarındaydı. Bu yıl tonu 3 bin 300 lira civarında seyrediyor. Biz fiyatın ton başına 4 bin lira civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

(AA)

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