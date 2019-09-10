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10 Eylül 2019 Salı 11:54:53 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:56:20

Palamut yok, hamsi, istavrit, sardalya var

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılan balıkçılar bu sezon balığın az olmasından yakındı. Balıkçılar, Marmara Denizi'nde palamudun yok denecek kadar az olduğunu ve çoğunlukla hamsi avlandığını söyledi.

Mudanya'da 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira bismillah’ deyip denize açıldı. Ancak balıkçılar, dumandan umduğunu bulamadı. Marmara Bölgesi’nde özellikle palamut balığının az olmasından yakınan balıkçılar, çoğunlukla hamsi balığı avlanabildiğini söyledi. 

'SEZON BEKLENTİNİN ALTINDA İLERLİYOR'

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu sezon balık kıtlığı var. Hamsi ve istavrit tutulabiliyor sadece. Palamudun kendini göstermesi lazımdı, ancak palamut yok. Lüfer kendini tek tük gösteriyor. Sezon beklentinin altında ilerliyor. Kasım ve Aralık ayında, sular soğursa balıklar bollaşabilir. Marmara Denizi’nde genel itibariyle hamsi avlanıyor'' dedi.

PALAMUT YOK, HAMSİ VAR

Balıkçı Erhan Öncü ise, “Marmara açıklarında hamsi, istavrit ve sardalya var. Balık genel olarak az, ne çinekop, ne palamut. Palamut özellikle yok. Bu sene kesinlikle olmayacak gibi görünüyor. Karadeniz Bölgesi’nin havalar soğuduktan sonra biraz destek olması lazım. Karadeniz’de balık olursa, fiyatlar belki düşebilir ve buraya yansır. Geçen sezon hamsimiz yoktu. Bu sene hamsi var. Bir tek eksiğimiz palamut. Palamut ağustos ayında başlardı, ekimin sonuna kadar devam ederdi. İlerleyen haftalarda palamudun olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü ağustos ayında hiç palamut göremedik'' dedi.

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