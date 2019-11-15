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15 Kasım 2019 Cuma 13:15:05 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 13:15:43

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün eylül sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 195 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün eylül sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 195 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, eylülde 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 14,2 milyar dolar azalarak 195,3 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,5 milyar dolar gerileyerek 11,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylülde 2018 sonuna göre 8,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar artışla 28,7 milyar dolara yükseldi.

Eylülde 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 548 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 458 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların eylülde 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalışla 7,5 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 566 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 54,2 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından eylülde 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 13,6 milyar dolar azalarak 132 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,5 milyar dolar gerileyerek 11,4 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 195,3 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 4'ü Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 11,9 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 52'si dolar, yüzde 28,9'u avro, yüzde 18,5'i Türk lirası ve yüzde 0,6'sı diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,5'i finansal kuruluşların, yüzde 53,5'i ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 26,2'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 54,2 milyar dolar oldu.

(AA)

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