Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

  • Bist 100
    101057
  • Dolar
    5,6902
  • Euro
    6,2909
  • Altın
    275,5960
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Abdullah Avcı, Avrupa'da yeni sayfa peşinde Abdullah Avcı, Avrupa'da yeni sayfa peşinde
Rusya, 'Türk gökmenleri' bekliyor Rusya, 'Türk gökmenleri' bekliyor
Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası Avrupa Ligi'ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası
Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek Türk ve Slovak takımları 12. kez karşı karşıya gelecek
Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu Konya Stadyumu'nda, PKK için keşif yapmışlardı! Cezası belli oldu
Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu Hatay'da 2 gündür aranıyordu, otomobilinde cesedi bulundu
Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi Siyonist katiller Filistinli kadını vurdu, yardımı engelleyerek ölmesini bekledi
Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak Kays Said: Tunus dünyaya açık kalacak
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu
BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort! BM'den FETÖ'ye 8 bin km'lik eskort!
HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu HDP'li Karayazı Belediyesi'ne Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu
Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Konya'da DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu
Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı Şanlıurfa’da hasadı yeni yapılan tonlarca pamuk yandı
Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı Muriç, Tottenham ve Manchester United'ın scout ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın Bakan Gül: Kimse asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın
Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı Türkiye'de gelir dağılımı rakamları açıklandı
Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir? Palu Ailesi davasında son durum nedir? Palu Ailesi Gaz lambası tekniği nedir?
Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı Yerli üretimde öncelikli ürünler için liste yayımlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:45:45 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:51:51

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 2,5 milyar dolar gerileyerek 12,9 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2018 sonuna 6,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 282 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

Temmuzda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 466 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların temmuzda 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 8,3 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 567 milyon dolar düşüşle 2,7 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 57,1 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından temmuzda 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 10,8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 2,4 milyar dolar gerileyerek 12,5 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sı dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 4,1'i Türk lirası ve yüzde 1,5'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 12,9 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 53,9'u dolar, yüzde 27'si avro, yüzde 18,9'u Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47'sini finansal kuruluşların, yüzde 53'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 24,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 57,1 milyar dolar oldu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ