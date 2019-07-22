Özbekistan ile ticaret hacminde hedef 2 milyar dolar

Oktay, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocayev tarafından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in katılımıyla, onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, bugün ortak bir coğrafyanın, tarihin ve kültürün kardeş halkları olarak kavuşmanın ve kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Atayurdu Özbekistan'dan gelen değerli misafirlere Ankara'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı vesilesiyle Özbekistan'dan böylesine geniş kapsamlı bir heyetin Türkiye'yi ziyaretini, yakın iş birliğini sürdürme iradesine yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.

Ziyaretin dost ve kardeş ülkeler arasındaki bağların geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını dile getiren Oktay, katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletti.

"Dilimiz, kültürümüz sevincimiz, üzüntümüz bir"

Orta Asya'nın bozkırlarında tarihin en büyük medeniyetlerinden birini temsil eden Özbekistan'ın, Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Semerkant, Buhara ve Taşkent, Biruni, İbn-i Sina, Bahaeddin Nakşibend ve İmam Buhari gibi dünya uygarlığına katkı sağlamış nice abide isimleri yetiştirmiştir. Türk ve Özbek halkları, gönül bağlarını ve samimi kardeşlik ilişkilerini tarih boyunca muhafaza etmiştir. Biliyoruz ki, gönül coğrafyası kardeşleri arasında sınırların ve uzaklıkların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bizi tarih boyunca besleyen manevi pınarlar birdir; dilimiz, kültürümüz sevincimiz, üzüntümüz bir ve bellidir. Tarihimiz, engelleri hiçe sayan köklü dostluğumuzun somut nişaneleri ile doludur. Bundan sonrası için de kadim müştereklerimiz üzerinde temellenecek nice fırsat ve imkanlar olduğu aşikardır. Birbirine kardeşlik bağıyla bağlı ve tarihi İpek Yolu'nun iki önemli durağı olan ülkelerimiz, inanıyorum ki daha müreffeh ve huzur dolu yarınlara birlikte koşacaktır."

"Türkiye Özbekistan'ın potansiyelinin farkında"

Oktay, Özbekistan'ın, Orta Asya'daki bütün devletlerle komşu olan, hem siyasi coğrafya hem de tarihsel bağları sebebiyle stratejik bir konumda olduğunu aktardı.

Bu konumu itibarıyla Özbekistan'ın gelişmesinin sadece Özbek halkı için değil bölgenin refahı ve istikrarı için de önem arz ettiğinin altını çizen Oktay, "Son yıllarda Özbekistan’ın başlattığı kapsamlı reform hareketlerini ve Özbekistan’ın dünyayla entegrasyonu için attığı kararlı adımları beğeniyle takip ediyoruz. Özbekistan’ın uluslararası platformlarda artan görünürlüğünü de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; Türkiye Özbekistan’ın her alandaki potansiyelinin farkındadır ve bunu daha yükseklere taşıması için her konuda kardeş Özbekistan’a destek vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler sonucunda ilişkilerimizi 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltmemiz ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni ihdas etmiş olmamız, tarihten gelen güçlü bağlarımızın bugüne uzanan kurumsal zeminini pekiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ilişkilerde ekonomi, ticaret, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda somut gelişmeler kaydedildiğini görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

"KEK Toplantısı"

Başbakan yardımcısı ve bakan düzeyindeki karşılıklı resmi ziyaret sayısının gün geçtikçe arttığını ve temasların yoğunlaştığını gözlemlediklerini anlatan Oktay, "Gayretlerimiz neticesinde, ikili ticaret hacmimiz bildiğiniz gibi 2019 yılının ilk beş ayında 900 milyon dolara ulaşmıştır. Bu yılın sonunda ise ticaret hacmimizin 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağına inancımız tamdır ve çalışmalarımız bu yöndedir. Orta vadede bu rakamı 5 milyar dolara taşıma hedefimiz doğrultusunda, yarın gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz adına bu 5 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğimizi söylüyorum. Tarihi ipek yolu güzergâhının yeniden canlandırılmasında Türkiye ve Özbekistan, en önemli role sahip iki ülkedir." diye konuştu.

KEK toplantıları ve yarın gerçekleşecek iş forumu sonucunda, isabetli iş birlikleri ve kazan kazan anlayışına dayanan açılımlara, el birliğiyle imza atılacağına yürekten inandığını aktaran Oktay, tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip halklar açısından eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerinin de büyük önem arz ettiğine işaret etti.

"Kadim dost eskimez"

Özbekistan ile özellikle eğitim alanındaki iş birliğini Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla derinleştirmeyi arzu ettiklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle, Sayın Ganiyev ile yarın imzalayacağımız Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü’nün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Veciz bir Özbek atasözünde ifade edildiği gibi, 'Kadim dost zanglamaz' yani kadim dost eskimez. Çünkü dostluk ve kardeşlik bizim için en büyük güç, korunması gereken en kıymetli hazinedir. İşte bu en kıymetli hazinemizden hareketle, ortak bir vizyon çerçevesinde geliştireceğimiz stratejiler ile ülkelerimizi tarihte olduğu gibi ilerleme ve kalkınmada öncü konuma getireceğiz. Bu çerçevede, sunumu gerçekleştirilen 'Yeni Özbekistan' ve 'Yeni Türkiye' dergilerinin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür ediyor, ikili ilişkilerimizi taçlandırmasını diliyorum. Ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlendirerek taşımayı temenni ediyorum."

Oktay'ın konuşmasının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile Özbekistan-Türkiye iş birliğinin gelişmesine katkı sunanlara onur ödüllerini takdim etti.

Yemeğe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli katıldı.

AA