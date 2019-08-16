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16 Ağustos 2019 Cuma 12:43:02 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:52:25

OYAK, British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı

OYAK, demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşma sağladı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin 150 yıllık çelik şirketi British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500'e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor.

Demir çelik sektöründe bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda inorganik büyüme opsiyonlarını değerlendiren OYAK, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı.

British Steel, 4,5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere 1500'e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik kalitesi üretiyor.

Bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi şirketleri de bulunan British Steel, köklü geçmişi ve bilgi birikimi ile yüksek değer yaratma potansiyeline sahip.

Merkezi İngiltere Scunthorpe'ta bulunan ve dünya genelinde yaygın müşteri ağına sahip olan entegre çelik üreticisinin ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı'nın yanı sıra ülkemizden de İstanbul Havalimanı yer alıyor.

Yönetsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80'e yakın çelik üreticisi talip oldu.

Görüşmeler süresince tüm paydaşlar British Steel'in ortak gelecek vizyonuna ilişkin isteklerini sözlü ve yazılı olarak beyan ettiler.

OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti.

Münhasırlık süresi boyunca British Steel'in gelecekteki başarısında önemli rolü olacak olan müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile yakın müzakereler yapılacak. Detay inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.

"OYAK olarak, Türkiye'nin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, Türkiye'nin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Büyüme odaklı vizyonumuzla, Türkiye ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ise İngiliz sanayi tarihinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan British Steel'in alımı ile gruplarının değer zincirindeki etkinliğini geliştirirken, nihai ürün portföylerindeki katma değerli ürünlerin ağırlığını daha da artıracağını kaydetti.

Özcan, şunları kaydetti:

"OYAK Maden Metalürji Grubu olarak, dünya ölçeğinde demir çelik sektörünün devleriyle yarışan, kalitemizle kendimizi dünyada kabul ettirmiş, aranan, tercih edilen bir markayız. Önümüzdeki dönemde de pazar payı yönetimine verdiğimiz önem ile küresel piyasalardaki her türlü gelişmeyi etkin bir şekilde izleyecek ve stratejik hedeflerimize katkı sağlayacak hamleleri proaktif bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte British Steel’in Ataer çatısı altına alınması, Grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup, önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak."

(AA)

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