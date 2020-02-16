Otomotiv üretimi ocakta 109 bin 783 adet oldu

Otomotiv Sanayii Derneği, ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk ayında toplam üretim 2019'un aynı dönemiyle benzer seviyede kalarak 109 bin 783 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 112 bin 298 adet oldu. Geçen ay traktör üretimi, yüzde 137 artarak 2 bin 515 adet olarak gerçekleşti.

2019'un ocak ayını 14 bin 847 adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv pazarı, bu yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet seviyesinde tamamladı. Bu dönemde otomobil pazarı, yüzde 101 arttı ve 22 bin 16 olarak gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre, 2020'nin ocak ayında toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 düşüş gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında, geçen ay otomobil pazarında ithalat araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithalat araç payı yüzde 45 oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 11 azaldı



Ticari araç pazarında yaşanan daralmaya bağlı olarak üretimdeki azalma, 2020'nin ilk ayında da devam etti. Ocak ayında ticari araç grubundaki toplam üretim yüzde 11 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 43, hafif ticari araç üretimi yüzde 9 düştü.

2020'nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 55, ithal hafif ticari araç yüzde 53 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 56 arttı.

Ocak ayında toplam ihracat, 2019'un aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 89 bin 962 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 60 bin 438 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 15 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019'a göre yüzde 32 artarak 1468 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın ocak ayında yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

OSD verilerine göre, Türkiye'nin ocak ayındaki toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4, avro bazında yüzde 6 arttı. Türkiye otomotiv sanayi, yılın ilk ayında 2,5 milyar dolar seviyesinde otomotiv ihracatı gerçekleştirirken, otomobil ihracatı yüzde 27 artarak 1 milyar dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 31 artarak 930 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

(AA)