Otomotiv sektörü borsada gaza bastı

Borsa İstanbul’da; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tofaş Otomobil Fabrikası, Ford Otosan, Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Tümosan Motor ve Traktör, Doğuş Otomotiv, Karsan Otomotiv ve Otokar olmak üzere 8 şirketin toplam net kârı, bu yılın ocak-haziran döneminde bir milyar 768 milyon 560 bin 405 lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu şirketlerin 2018’in ilk yarısındaki toplam net kârı, bir milyar 748 milyon 733 bin 315 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da borsadaki 8 otomotiv şirketinin net kârının, ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.13 artış kaydettiğini ortaya koydu.