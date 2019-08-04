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04 Ağustos 2019 Pazar 14:36:28 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:38:38

Otomotiv ihracatı Temmuz'da 2,9 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü temmuz ayında yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar ihracata imza attı.

Binek otomobiller ile otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında yaşanan artışların sektör ihracatına olumlu yansıdığını söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, endüstrinin sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çekti. Çelik, “Sektöre yönelik yapılacak yeni bir ÖTV düzenlemesi ile yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve iç pazarın yeniden canlandırılması gerekiyor. Bu gelişme ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar oldu. Yüzde 18’lik pay ile Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin ihracat ortalaması da ocak-temmuz döneminde 2,6 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 5 azalarak 18 milyar 216 milyon dolar kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, temmuzda binek otomobiller ile otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışların sektör ihracatına olumlu yansıdığını söyledi. Sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çeken Baran Çelik, “İç pazarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sektöre yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi gerekiyor. İç pazarı yeniden canlandıracak bu adım, ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 Binek otomobillerde artış yüzde 3 oldu

Temmuzda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 39,5 oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 düşerek 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 484 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen ay diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 75 gibi oldukça iyi bir oranda artış kaydetti.
Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 5, İtalya’ya yüzde 9, Fas’a yüzde 50, İran’a yüzde 43 düşüş, ABD’ye ise yüzde 17, Rusya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 51, Cezayir’e yüzde 42 artış yaşandı. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 28 artarken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 343, İsrail’e yüzde 220, Polonya’ya yüzde 71 artış kaydedildi. Buna karşılık Birleşik Krallık’a yüzde 43, İspanya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 12 oranında düşüş görüldü. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda’ya yüzde 319, İtalya’ya yüzde 17, Fransa’ya yüzde 25 artış yaşanırken, Birleşik Krallık’a ise yüzde 52, Slovenya’ya yüzde 35, Belçika’ya yüzde 32, ABD’ye yüzde 52 düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs grubunda da Fransa’ya yüzde 13 düşüş olurken, İtalya’ya ise yüzde 93, Almanya’ya yüzde 9 ve ABD’ye yüzde 100 artış yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 5 arttı

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 5 artışla 414 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa, temmuzda kaydedilen yüzde 20 artış ve 386 milyon dolar ihracat rakamı ile en büyük ikinci pazar oldu. Yine İtalya’ya yönelik ihracat da yüzde 6 artışla 269 milyon dolar oldu. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 38,5, İspanya’ya yüzde 15,5, Slovenya’ya yüzde 14,5 Belçika’ya yüzde 19 düşüş görülürken, Hollanda’ya yüzde 131, ABD’ye yüzde 55, Polonya’ya yüzde 37, İsrail’e yüzde 113, Rusya’ya da yüzde 34 ihracat artışları yaşandı. Birleşik Krallık’a olan yüzde 38,5 oranındaki düşüşte bu ülkeye yapılan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 52, binek otomobiller ihracatının yüzde 43 gerilemesi etkili oldu. Fransa’ya yönelik yüzde 20’lik artışta ise bu ülkeye yönelik çekiciler ihracatının yüzde 156, binek otomobiller ihracatının da yüzde 28, yine ABD’ye olan artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 343 oranlı artışı etki yaptı.

AB’ye ihracat yüzde 1, Orta Doğu’ya ise yüzde 30 arttı

Temmuzda ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 1 artışla 2 milyar 209 milyon dolar oldu. AB Ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 76 olarak gerçekleşti. Yılın yedinci ayında Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 30’ar, Afrika ülkelerine de yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

(İHA)

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