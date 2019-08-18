Otomotiv ihracatı tam gaz

İhracatın öncü sektörü olan otomotiv endüstrisi dış satıştaki yükselişini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi. Geçen ay elde edilen 2.9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu.

2019'UN EN İYİ RAKAMI

Bu ihracat verisi aynı zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti.

ALMAN PAZARI İLK SIRADA

Geçen ay, Türkiye'nin otomotiv ihracatında sanayi devi Almanya, 413.6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. 2019 Temmuz’da Almanya’ya yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 arttı. Otomotiv dış satımında ikinci büyük pazar konumunda olan Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 20'lik artışla 385.8 milyon dolara yükseldi. Otomotiv sektörünün temmuzda yaptığı ihracatta Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer alan İtalya pazarında ise 269.2 milyon dolar dış satışla yüzde 6'lık artış elde edildi.

HOLLANDA'YA SATIŞLAR %131 ARTTI



Sektörde, temmuz ayında önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 131 artışla 146.2 milyon, ABD'ye yüzde 55 yükselişle 138.3 milyon ve Polonya'ya da yüzde 37 artışla 109.5 milyon dolar ihracat artışları yaşandı. ABD'ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüsteki yüzde 100'e ulaşan yükselişler etkili oldu. Hollanda'ya sektörün alt ürün grubundaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68'lik dış satış artışları da dikkati çekti.

İLK 7 AYDA YÜKSELİŞ VAR! REKOR TAZELEDİ

Türkiye'nin otomotiv ihracatında en fazla paya sahip Almanya'ya yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8.5 azalışla 2 milyar 612 milyon dolar dış satım yapıldı. Yine aynı dönemde ikinci büyük pazar olan Fransa'da da yüzde 4 artışla 2 milyar 156 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Ocak-temmuz döneminde önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 18 yükselişle 661 milyon dolar, ABD'ye yüzde 14 artışla 631 milyon dolar, Polonya'ya yüzde 7 artışla 680 milyon dolar ve İsrail'e yüzde 25 yükselişle 426 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı.