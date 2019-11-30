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30 Kasım 2019 Cumartesi 11:43:26 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:44:08

Otomotiv endüstrisindeki dönüşümde 'yerli otomobil' avantajı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik "Türkiye'nin otomobili projesinin, özellikle otomotiv endüstrisinde büyük dönüşümün olduğu dönemde bir avantaj olacağını düşünüyoruz." dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin sadece otomobil üreten değil aynı zamanda tasarlayan bir ülke olduğunu belirterek, yerli otomobilin sektördeki dönüşümde önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobil çalışmalarının sektör olarak kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarının çok başarılı gittiğini vurgulayan Çelik, "Aralık ayında aracın ilk prototipleri kamuoyuyla paylaşılacak. Duyduğumuz kadarıyla 2022 yılında araç meydana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan yeterlilikleri olan yerli otomobilin üretilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Yerli otomobilin özellikle dış pazarlarda satış organizasyonunun iyi yapılması da önem arz ediyor. Türkiye'nin otomobilinin başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Halihazırda Türkiye'de üretim yapan otomobil fabrikaları dünyada kendini kanıtlamış ihraç pazarlarını oluşturdular. Bu çerçevede Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil de ihraç pazarlarında başarılı olacaktır."

TOGG'un Gebze'ye taşınması

TOGG'un Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşınmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Yatırımın, şu anda ofislerini açtıkları ve levhalarını astıkları Gebze'de olacağı konuşuluyor. Yerli otomobil Türkiye için önemli. Türkiye sadece otomobil üreten bir ülke değil artık. Aynı zamanda otomobil tasarlayan bir ülke. Türkiye'nin otomobili projesinin, özellikle otomotiv endüstrisinde büyük dönüşümün olduğu dönemde bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Hem elektrikli araçlarda hem de otonom yani kendinden sürüş özelliği olan araçlarda büyük fırsatlar var. Bununla ilgili yeni araçlar geliştiriliyor ve Türkiye'nin otomobili de bu bağlamda önemli bir potansiyel taşıyor."

Çelik, bu süreçte otomotiv tedarik endüstrisinin gücüyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun yapacağı aracın başarılı olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

(AA)

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