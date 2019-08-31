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31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27:28 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27:59

Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi

Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, otomotiv sektörünü ilgilendiren, otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçların emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme, 2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle yapılmıştı. Bunu, 2017 yılında araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme izlemişti. Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörülmüştü.

Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak, söz konusu tarihle ilgili ertelemeye gidilmesini talep etti. Üretici firmaların taleplerini dikkate alan bakanlık, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili kesimlerin görüşüne sundu. Bakanlık, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmaması sebebiyle otomotiv üreticisi firmalara, yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere tebliğ değişikliğine gitti.

Tebliğ değişikliğine göre, 1 Ekim 2019 itibarıyla otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. Böylece yeni emisyon seviyeleri için otomotiv üreticisi firmalara, bir aylık geçiş süresi tanınacak.

Türkiye, 2018 yılında dünya motorlu karayolu taşıt üretiminde 15’nci sırada yer aldı. Avrupa Birliği’nde otobüs üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, hafif ticari araç üretiminde 3’üncü, toplam üretimde 5’inci sırada bulunuyor.

TÜİK verilerine göre, otomotiv sektörü 2018 yılında 26,7 milyar dolarlık ihracat, 13,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi, 12,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

(AA)

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