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04 Temmuz 2019 10:58 | Perşembe

Otomobile büyük rağbet: Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı. Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551'e yükseldi

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 97 bin 668 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 57 bin 757 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2'sinin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9 ve traktörde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 42,5 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde yüzde 45,5 olarak kayıtlara geçti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165,4 artış gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

Devri yapılan araçlar

Mayısta devri yapılan toplam 721 bin 196 taşıt içinde otomobil yüzde 71,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 otomobilin yüzde 13,9'unun Fiat, yüzde 13,2'sinin Renault, yüzde 9,9'unun Toyota, yüzde 7,9'unun Volkswagen, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,6'sının Peugeot, yüzde 6,5'inin Honda, yüzde 4,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,8'inin Dacia, yüzde 3,4'ünün Opel olduğu, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde  27,3'ü 1401-1500, yüzde 15,8'i 1301-1400, yüzde 11,7'si 1300 ve altı, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 52,8'i beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı, yüzde 10,5'i diğer renklerden oluştu.

AA

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