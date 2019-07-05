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05 Temmuz 2019 Cuma 12:43:36 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:47:19

Otomobilde Renault, ticaride Ford tercih edildi

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.
 
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.
 
Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı.
 
Otomotiv satışlarında ÖTV ve KDV indirimine karşın azalış dikkati çekerken, Fiat, toplam pazarda yılın ilk yarısını önde kapattı.
 
Otomobil satışları ise 2019’un 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı.
 
Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu.
 
Otomobil sektörü
Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 27 bin 227 adetle Renault oldu. Bunu 24 bin 130 adetle Fiat ve 15 bin 46 adetle de Volkswagen izledi. 
 
Toyota ise 10 bin 654 adetle dördüncü sırada yer alırken, Hyundai 10 bin 654 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı.
 
Söz konusu dönemde bazı markaların Türkiye'de hiç araç satamadığı görüldü. Lüks araç üreticilerinden İnfiniti bu dönemde araç satamazken, Lamborghini, Bentley ve Aston Martin gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı
 
Hafif ticari
 
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 14 bin 84 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 6 bin 973 adetle ocak-haziran dönemindeki yükselişiyle dikkati çeken Fiat izledi.
 
Ardından 4 bin 20 adetle Türkiye'de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen sıralandı.
 
Bu dönemde Fransız Peugeot, 2 bin 443 adet araç satışıyla en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Bunu 2 bin 255 adetle Mercedes-Benz izledi.
 
90 elektrikli, 4 bin 811 hibrit otomobil satıldı
 
Öte yandan yalnızca bu yılın haziran ayı değerlendirildiğinde 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
 
Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu. 
 
Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e yükseldi. 
 
Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine sedan otomobiller oldu. 
 
Haziran sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa 27 bin 584 adet ve yüzde 71,16 payla "van" ulaşırken, bunu 4 bin 963 adet ve 12,80 payla "kamyonet", 3 bin 115 adet ve yüzde 8,04 payla "pick-up" ve 3 bin 104 adet, 8,01 payla da "minibüs" takip etti.
 
Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
 
MARKA OTOMOBİL MARKA HAFİF TİCARİ
 
RENAULT 27.227 FORD 14.084
FIAT 24.130 FIAT 6.973
VOLKSWAGEN 15.046 VOLKSWAGEN 4.020
TOYOTA 10.654 PEUGEOT 2.443
HYUNDAI 9.623 MERCEDES-BENZ 2.255
PEUGEOT 8.824 RENAULT 1.969
HONDA 8.471 CITROEN 1.371
DACIA 6.444 DACIA 1.016
OPEL 5.986 MITSUBISHI 875
NISSAN 5.907 KIA 608
FORD 5.472 HYUNDAI 588
SKODA 5.152 IVECO 555
MERCEDES-BENZ 4.222 NISSAN 482
AUDI 3.879 TOYOTA 473
BMW 3.492 ISUZU 421
SEAT 2.054 KARSAN 282
CITROEN 1.900 OPEL 251
VOLVO 1.842 SSANGYONG 100
KIA 1.781 HONDA 0
SUZUKI 1.040 SKODA 0
JEEP 885 AUDI 0
MINI 595 BMW 0
LAND ROVER 357 SEAT 0
SUBARU 348 VOLVO 0
MITSUBISHI 229 SUZUKI 0
ALFA ROMEO 189 JEEP 0
MAZDA 167 MINI 0
PORSCHE 155 LAND ROVER 0
JAGUAR 89 SUBARU 0
DS 69 ALFA ROMEO 0
SSANGYONG 65 MAZDA 0
SMART 20 PORSCHE 0
MASERATI 19 JAGUAR 0
LEXUS 18 DS 0
FERRARI 12 SMART 0
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