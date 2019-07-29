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29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14:13 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21:03

Otomobil ve konutta kredi faizleri ne zaman düşecek? Sadi Özdemir açıkladı...

Merkez Bankasının 425 baz puanlık indiriminden sonra gözler bankaların verdiği kredi faizlerinin oranlarına çevrildi. Kredi faizlerinde düşüşün başladığını söyleyen 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, tüketiciyi harekete geçirecek oranın önemine dikkat çekti. Konutta beklenen faiz oranının 1’in altında, otomobilde 1,5’in altında olduğuna işaret eden Özdemir, bu sürecin iki ay sürebileceğini, eylülden başlayarak 2019’un son aylarında kampanyalar ile canlanan bir piyasa beklediğini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu indirim sonrası gözler bankaların verdiği otomobil ve konut kredilerinin faiz oranlarına çevrildi. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, inen faiz oranlarının ne zaman yansıtılacağı sorusunu Analiz Sentez programı canlı yayınında cevapladı. Ağustos sonunda piyasada canlanma beklediğini söyleyen Özdemir, yapılan indirimin kredi faizlerine yansımasının eylül-ekim-kasım aylarında görüleceğini ifade etti.

“İLK ETAPTA KONUT TARAFI ÇÖZÜLÜR”

Merkez Bankasının indirimi sonrası mevduat faizlerinin hemen yıllık yüzde 18’in altına indiğini belirten Özdemir, kredi faizi tarafının yüzde 19-21 bandında hareket ettiğini söyledi. İlk etapta konut tarafının çözülmesini beklediğini ifade eden Özdemir, firmaların gerileyen kredi maliyetlerinin üzerine yeni kampanyalar yapabileceğini aktardı. Ağustos sonunun yeni kampanyalar için uygun olduğuna dikkat çeken Özdemir, eylül-ekim-kasım aylarında canlı bir piyasa olmasının beklendiğini ifade etti.

“OTOMOBİL PİYASASI VERGİ AVANTAJINA RAĞMEN CANLANAMADI”

Otomobil kredilerine uygulanan faiz oranının yüzde 3’lere kadar çıkmasının bu piyasanın canlanmamasına sebep olduğunu söyleyen Özdemir, gelinen noktada bazı bankaların 1,5-1,6-1,7 faiz oranlarını verdiklerine dikkat çekti.

Otomobil satışlarında son yıllarda görülen gerilemeye değinen Özdemir, bunun temel nedeninin araç kiralama şirketlerinin geri çekilmesi olduğunu ifade etti. Araç kiralama şirketlerinin pazarın 300 bin otomobilini satın alma potansiyelinin geri dönmesinin zor olduğunu belirten Özdemir, otomobil satışlarında 2019 için tahmininin 450 bin olduğunu belirtti.

Otomobil kredilerinde 1,5 ay içinde yeni faiz oranlarına inmesinin beklendiğini söyleyen Özdemir, tüketicinin kredi faizlerinde düşüş beklentisinin yükseldiğini söyledi. Konut kredilerinde yüzde 1’in altının kampanyalar dışında şimdilik zor olduğunu aktaran Özdemir, “Bu faiz oranlarını 2020’de görmek mümkün olabilir.” dedi.

“BEYAZ EŞYADAN BAŞLAYARAK ETKİ DEVAM EDER”

Stok fazlası nedeniyle ilk canlanmanın konutta olacağını söyleyen Özdemir, bunun beyaz eşyadan başlamak üzere başka sektörlere olumlu etki yapacağına dikkat çekti. 2019’un son çeyreğinde bu etkilerin görüleceğini belirten Özdemir, asıl etkinin tüm sektörler bazında 2020 yılında görüleceğine dikkat çekti.

 

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