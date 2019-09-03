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03 Eylül 2019 Salı 13:05:54 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 13:06:21

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daralarak 239 bin 317 oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 440 bin 428 satış yapılmıştı.

Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 43,94 azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 26 bin 246 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 34 bin 346 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 23,58 küçüldüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 20,14 azalarak 21 bin 544'e, hafif ticari araçta yüzde 36,2 gerileyerek 4 bin 702'ye düştü. 

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,6'ya ulaştı 
Otomobil satışları, ağustos sonunda 1600cc altında yüzde 45,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 47,5 ve 2000cc üstünde yüzde 37,4 azaldı. Bu dönemde 109 elektrikli ve 6 bin 107 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 37,32 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 149 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,12'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,59'a yükseldi.

Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,26'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 62,4 pay ve 120 bin 630 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,3 pay ve 99 bin 78 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,50 pay ve 32 bin 890 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,56 pay ve 5 bin 776 adetle kamyonet, yüzde 8,12 pay ve 3 bin 734 adetle minibüs, yüzde 7,82 pay ve 3 bin 597 adetle pick-up takip etti.

(AA)

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