Otomobil satışları gaza bastı

Trafiğe kaydedilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış, yüzde 209'la Fiat'ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134'le Renault, yüzde 103'le Honda takip etti.

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle, ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2.3 katına çıktı. Bireysel ve kurumsal müşterilere birçok alanda avantajlı kredi paketleri sunan bankalar, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarıyla işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürdü.

1 EKİM'DE UYGULAMAYA GİRDİ

Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, söz konusu faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi. Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla, yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. Ekimde satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MARKALAR

Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret etti. Söz konusu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.