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06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:18:26 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:23:22

Otomobil satışında "yerli"nin oranı yükseldi

Otomobil satışlarında yılın ilk 6 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yerli üretimin payı, yüzde 33,5'ten yüzde 43,6'ya yükselirken, ithal payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e indi. Renault, ocak-haziran döneminde yerli otomobil satışında 23 bin 890 adetle liderliğini korudu. Türkiye'de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen, ithal otomobil satışında 15 bin 46 adetle ilk sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli üretim araçların payı artarken, Renault yerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, 2019'un ilk 6 ayındaki rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı. 

Otomobil satışları ise 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı. 

2019'un ocak-haziran döneminde otomobil pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın, 68 bin 193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araç oldu. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018 ocak-haziran döneminde yüzde 33,56 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,6'ya yükseldi.

Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 66,4'ten yüzde 56,3'e geriledi.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı yapılmıştı. 

Söz konusu dönemde satılan hafif ticari yerli araç sayısı 20 bin 616, ithal araç sayısı da 18 bin 150 düzeyinde kayıtlara geçti.

Yerli otomobil satışlarında Renault birinci 

Otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 27 bin 227 adetlik satışın 23 bin 890'ı Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Renault, yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu. 

Yerli üretim otomotiv satışlarında Fiat 23 bin 677 ile ikinci, Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci sırada yer aldı. 

Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise Renault 35 bin 44, Fiat 21 bin 340, Toyota 13 bin 4, Honda 11 bin 55 ve Hyundai de 9 bin 104 yerli üretim araç satışı gerçekleştirmişti.

Volkswagen, ithal otomobil satışında ilk sırada

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 15 bin 46 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye'de üretimi olmayan Fransız Peugeot 8 bin 824 adetlik satış rakamıyla izledi. 

Ardından sattığı toplam 9 bin 623 otomobilin 6 bin 850'si ithal olan Hyundai, 6 bin 444 araç satışıyla Dacia ve 5 bin 986 araş satışıyla da Opel sıralandı. 

En çok Sedan kasa satıldı

Öte yandan yalnızca bu yılın haziran ayı değerlendirildiğinde 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 

Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu. 

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e yükseldi. 

Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine sedan otomobiller oldu. 

AA

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