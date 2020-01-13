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13 Ocak 2020 Pazartesi 13:26:31 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:31:14

Otomobil devleri Nissan-Renault ittifakı çatırdıyor

20 yıl önce kurulan Nissan-Renault ittifakı bitiyor. İki dev otomobil firmasının ortaklığı bitirmek için önümüzdeki günlerde masaya oturacağı iddia edildi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda gömülen baltaların yeniden çıkarıldığı iddia edildi. Financial Times'in haberine göre, üçlü ittifakın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn'un yolsuzluk suçlamaları ile Kasım 2018'de tutuklanmasının ardından çatırdamaya başlayan ittifakta, taraflar ayrılık görüşmesi yapmayı planlıyor.

Şirket kaynaklarına dayandırılan haberde, Nissan yöneticilerinin Fransız otomobil üreticisi Renault'u kendileri açısından bir yük olarak gördükleri belirtiliyor.

BİR YIL İÇİNDE 2 CEO DEĞİŞTİRDİLER

Her ne kadar iddialar ittifakın sona ereceği yönünde olsa da, Nissan ve Renault ortaklıklarını sürdürmek için geniş çaplı yönetim değişikliğine gitti.

Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk suçlamaları ile Tokyo'da tutuklanmasının ardından Nissan ve Renault yönetim kurulları Ghosn'un her iki şirketteki görevlerine son vermişti.

Nissan'da Ghosn'un yerine CEO olarak atanan Hiroto Saikawa'nın, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden haksız kazanç sağladığının ortaya çıkması ise yeni CEO'yu da istifaya sürüklemişti.

Renault cephesinde ise, Ghosn'un eski sağ kolu olan Thierry Bollore yeni CEO olarak 2019 başında göreve başlamıştı. Fakat, Bollore'nin Nissan ile yapılan ittifakın geleceğini riske atacak adımlar atması gerekçesiyle Ekim ayında görevine son verilmişti.

Geçtiğimiz Ekim ayında ise, Renault-Nissan İttifakı'nın Nissan ayağında, şirketin bozulan imajını düzeltmesi adına üniversitede din bilimi eğitimi alan Makato Uchida yeni CEO olarak atanırken, Renault tarafında ise şirketin finansal direktörü Clotilde Delbos geçici CEO olarak göreve getirilmişti.

Renault'un yeni CEO'sunun ise kısa bir süre önce Seat'ın tepe yöneticiliğinden istifa eden Luca de Meo olması bekleniyor. Luca de Meo'nun Toyota tecrübesi sayesinde Japonlar ile iş ilişkisi kurmak adına Renault'a fayda sağlaması öngörülüyor

RAKİPLER ORTAKLIK KURUYOR

Olası ayrılığın ardından ise, her iki üreticinin de yeni bir ortak arayışına girebileceği kaydediliyor.

Japon-Fransız ittifakında çanlar çalarken, sektörde bir birleşme trendi yaşanıyor. 2019 içinde Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın birleşme kararı alması ve Volkswagen ile Ford'un da işbirliğine imza atması küresel otomotiv sektöründe şirketlerin küresel rekabette ellerini güçlendirme hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nı kuran fakat tutuklanması ile geleceğini belirsizliğini sürükleyen Carlos Ghosn, 2019'un son gününde Japonya'da ev hapsinde tutulduğu adresten Lübnan'a filmleri aratmayacak bir şekilde kaçmıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen kaçak CEO, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını ret ederek kendisine Nissan yöneticileri tarafından komplo kurulduğunu iddia etmişti.

İttifakın kendisinden sonra iyi yönetilmediğini de kaydeden Ghosn, geçtiğimiz yaz aylarında FCA'nın birleşme için Renault'un kapısını çalmasına rağmen Renault'un bu teklifi geri çevirmesini başarısızlık olarak nitelendirmişti.

(Habertürk)

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