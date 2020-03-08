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08 Mart 2020 Pazar 12:25:55 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 12:26:38

Otomatik vites otomobil satışları yüzde 113 arttı

Otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2020 Şubat ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,75 yükseldi.

Türkiye otomotiv pazarında 2020 Şubat ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,75 artış gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet oldu. 2019'un 2 aylık döneminde ise toplam pazar 39 bin 248 adet gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, bu yılın 2 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 97,93 artarak 59 bin 743 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adetlik satış olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın şubat sonunda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 61,65 artarak 14 bin 652 adet oldu. 

En çok sedan tercih edildi

2020 Şubat ayı sonunda otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,7 pay ve 28 bin 300 adetle yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29,6 pay ve 17 bin 685 adet satış ile SUV ve yüzde 19,5 pay ve 11 bin 626 adet satış ile Hatchbeck otomobiller takip etti.

Şubat ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 63,8 pay alan C segmenti ve yüzde 20,9 pay ile B segmenti ulaştı. 

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Söz konusu dönemde, otomobil satışları motor tipine göre incelendiğinde benzinli otomobil satışları yüzde 47,18 pay ile birinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları yüzde 43,45 payla ikinci sırada, oto gazlı yüzde 5,67 pay ile üçüncü, hibrit yüzde 3,56 pay ile dördüncü ve elektrikli otomobiller ise 0,13 pay ile beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde 80 adet elektrikli, 2 bin 128 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Şubat ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri geçen yılın şubat sonuna göre yüzde 113,75 arttı. 2020'nin 2 aylık döneminde otomobil satış adetleri geçen yıl aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 65,94'den yüzde 71,21'e yükseldi.

(AA)

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