Otoda yıl sonu fırsatı

Aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan otomotiv markalarının rekabetiyle geçiyor. Üç kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı düşük faiz kampanyası kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, “hurda araç teşviki”, “sıfır faiz”, “36 aya varan vade seçenekleri”, “takas indirimi” gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

SON GÜN 31 ARALIK

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla, 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Hurda teşvik uygulamasının başladığı 2018 nisan ayından 2019 ağustos ayı sonuna kadar 271 bin 108 araç ÖTV indirimden faydalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.