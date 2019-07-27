Oteller doldu taştı

Sene başından bu yana rekorlar kıran sektör, ilk 5 ayda 12 milyon 757 bin yabancı turisti ağırladı. Artan yabancı turist sayısı, otel doluluk oranlarını da rekor düzeyde artırdı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin’in yaptığı açıklamaya göre, otel doluluk oranlarında geçen yılın haziran ayına göre, yüzde 26 civarında bir artış yaşandı. Turizmciler olarak bayramın 9 güne çıkarılmasını istediklerini belirten Eresin, “Bunun şehir otellerinde pozitif etkisi olmuyor ama özellikle tatil bölgelerine büyük katkısı oluyor. Eğer olabilirse bir an önce açıklanmasını istiyoruz çünkü insanlar da ona göre planlarını yapsınlar” diye konuştu.