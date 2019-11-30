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30 Kasım 2019 Cumartesi 14:54:41 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:55:26

OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

OSTİM Teknopark Genel Müdürü Çağlar "Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana, şu ana kadar 6 ülkeye yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptık." dedi.

OSTİM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, kuruldukları 2018 yılından bugüne kadar 6 ülkeye yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "Gelecek yıl 1 milyon dolarlık ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 10 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoparkın Ankara, Atılım, Başkent, Çankaya, Hacettepe, Ostim Teknik ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleriyle ortaklıkları bulunduğunu söyledi.

OSTİM OSB'de faaliyet gösteren yaklaşık 6 bin 200 işletmeye, üniversite-sanayi iş birliği yoluyla teknolojiye erişim ve geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesi imkanı sağladıklarını dile getiren Çağlar, yüzde 52 doluluk oranına ulaşan teknoparkta, savunma, yazılım, bilişim, elektronik, makine ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren 49 firmanın bulunduğunu ifade etti.

Çağlar, OSTİM Teknopark'taki Teknoloji Üretim Atölyesi'nde, 1600 metrekarelik alanda, KOBİ'ler, girişimci, tasarımcı ve öğrencilerin prototip üretmelerine ve Ar-Ge çalışmalarına olanak tanıdıklarını anlattı.

Teknoparkın OSTİM Teknik Üniversitesi ile aynı kampüste yer alması ve bölge içinde seri üretime imkan sağlamasıyla Türkiye'deki diğer teknoparklardan ayrıldığına dikkati çeken Çağlar, teknoparkta, geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi için her türlü yapılaşma ve destek mekanizmalarının aktif hale getirildiğini kaydetti.

"Amacımız ihracatla büyümek"

OSTİM Teknopark'ta, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 179,7 milyon lira olduğunu bildiren Çağlar, "Teknopark firmalarımız, 175 Ar-Ge ve 9 tasarım personeliyle var güçleriyle çalıştılar ve bugüne şu ana kadar 6 ülkeye, yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptılar. OSTİM Teknopark olarak gelecek yıl 1 milyon dolarlık ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 10 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Firmaların ihracat başarısının yanında, geliştirilen projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler dahil çeşitli dereceler aldıklarına değinen Çağlar, OSTİM Teknopark olarak gelecek yıl da ihracatla büyüme ve gelişmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. 

(AA)

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