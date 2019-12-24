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24 Aralık 2019 Salı 13:08:56 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 13:09:52

OSTİM OSB Başkanı Aydın: Gelecek yıl, 2019'dan daha iyi olacak

OSTİM OSB Başkanı Aydın, 2020'nin bu yıldan daha iyi olacağını belirtti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisi açısından 2020'nin bu yıldan daha iyi olacağını belirterek, "Herkes işinin başında, Türkiye için çabasına devam ediyor." dedi.

Aydın, OSTİM OSB'nin bu yılki faaliyetleri ve 2020 yılından beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirdi.

Dış politikadaki gelişmelerin etkisiyle 2019'un biraz stresli geçtiğini dile getiren Aydın, OSB olarak söz konusu süreci fırsata çevirmeye odaklandıklarını ve firmaları ihracat yapmaları konusunda teşvik ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda OSTİM OSB'nin dış ticaret departmanını güçlendirdiklerini dile getiren Aydın, şirketlerin bilgi ve uzman ihtiyacı eksiğini tamamlamak için danışma grubu oluşturduklarını ifade etti. Çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını anlatan Aydın, özellikle kümelenmelerin, yurt dışı ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, firmaların da ihracatın artırılmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

"Kümelenme modelinde başarılıyız"

Aydın, işletmelerin en önemli sorunlarından birinin nitelikli insan ihtiyacı olduğuna işaret ederek, kaliteli insan kaynağı olmadan küresel ölçekte rekabet etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sanayi ve üniversite iş birliğinin, ülkelerin gelişimi için önemini vurgulayan Aydın, bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayan OSTİM Teknik Üniversitesinin, gelecekte başta OSTİM OSB olmak üzere başkente ve ülkeye büyük sinerji sağlayacağını bildirdi.

Firmaların kümelenme modeliyle çalışmalarını önemsediklerini belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmiş tüm ülkelerin kalkınma modeli olan kümelenmeyi, OSTİM OSB olarak başarıyla uyguluyoruz. Firmalarımız bir araya geldiler, kümelenmeleri oluşturdular, ortak sorunlarını tespit ettiler, çözümü için kendilerine yol haritası çizdiler, ihracatı öğrendiler. Böylece dünyada ne olup bittiğinin farkında oluyorlar. Sorunlarını tespit ederken, kendilerine ayna tutarak reçete çıkartıyorlar ve iyileştirme, geliştirme yolunda sürekli çaba sarf ediyorlar. Kümelenme olmasa bunları hiçbirini yapmıyor olacaklardı."

"Türkiye dalgalanmalara dayanıklı hale geldi"

Aydın, 2020 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak ülke ekonomisinin dalgalanmalara dayanıklı hale geldiğini söyledi.

"Gelecek yıl, 2019'dan daha iyi olacak." diyen Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes işinin başında, Türkiye için çabasına devam ediyor. İyi bir girişimci yapımız var. Uluslararası sıkıntılar olurken bir taraftan da işler yoğun şekilde yürüyor, hayat devam ediyor. 2020'de bunun daha da artarak devam etmesi için elimizden gelen her türlü çabayı vermeye, dünyayı dolaşmaya, bilgimizi, becerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yeni nesil üretim, yönetim ve haberleşme tiplerini işletmelerimize uyarlamaya çalışacağız. Özellikle dünyanın en son teknolojileri 5G haberleşme, nesnelerin interneti konusunda çok iddialı bir yerde olacağımızı düşünüyoruz."

(AA)

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