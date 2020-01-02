  • Bist 100
    115932
  • Dolar
    5,9558
  • Euro
    6,6629
  • Altın
    292,6200
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya Tezkeresi açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya Tezkeresi açıklaması
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme
Metroda 'Halkçı' geçinen CHP'li Soyer, fena yakalandı! Sosyal medyada alay konusu oldu Metroda 'Halkçı' geçinen CHP'li Soyer, fena yakalandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Osmancık Belediyesi su abonelik ücretini indirdi Osmancık Belediyesi su abonelik ücretini indirdi
İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi
FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği
Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı
Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi
Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi
Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor
Kanal İstanbul tartışmalarının perde arkasında ne var? Kanal İstanbul tartışmalarının perde arkasında ne var?
Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı
İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan! İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!
Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 17:32:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:46:22

Osmancık Belediyesi su abonelik ücretini indirdi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye su aboneliği ve devri konusunda indirime gitti.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye su aboneliği ve devri konusunda indirime gitti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kasım 2019’da duyurduğu ve 2020 yılında itibaren geçerli olmak üzere evlerde kullanılan suya yapılan yüzde 25’lik indirim ardından abonelikler konusunda da indirime gidildiğini duyurdu.

Yeni yapılacak olan su aboneliklerinde 301 TL olan ücretin 256 TL’ye indirildiğini duyuran Başkan Gelgör “Yüzde 25 içme suyu indiriminin ardından su aboneliği ücretlerine de indirim yapıldı. Yeni abonelik 301 TL'den 256 TL'ye, abone devri 156 TL'den 106 TL'ye indirildi. Hayırlı olsun ”ifadelerini kullandı.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ