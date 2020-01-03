  • Bist 100
    113534
  • Dolar
    5,9779
  • Euro
    6,6609
  • Altın
    297,3380
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm
TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı
2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti 2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi
İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti İFMİB 2020 ihracat hedefini 1 milyar dolara yükseltti
Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler
Kasım Süleymani suikastı sonrası Trump'tan açıklama: İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi Kasım Süleymani suikastı sonrası Trump'tan açıklama: İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler
Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti? Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti?
ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız
Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi
Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu
Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor... Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 16:05:54 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:07:10

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün: 400 binden fazla hurda araç trafikten silindi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibarıyla sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen Yaşlı Araç Değişim Programı'nın devreye alındığı Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini belirtti.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, hurda teşvikiyle Haziran 2018'den bu yana 400 binden fazla aracın trafikten silindiğini söyledi.

OSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomiye katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yenigün, "Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Yenigün, önemli istatistikler paylaşırken, programla ilgili 4 kritik öneri daha getirdiklerini bildirdi.

Hurda teşvik programıyla birlikte, kasım ayında devreye giren vergi düzenlemelerinin pazarın daralmasında yavaşlatıcı etki yarattığını ifade eden Yenigün, "Söz konusu programı; iç pazarın canlanması, ekonomi, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre katkıları dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"Trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir"

Programın devreye alındığı günden itibaren iç pazardaki satışlara önemli katkılar sağladığını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2018 Haziran itibarıyla trafikten kaydı silinen araç sayısında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir. 2018 Ocak-Mayıs döneminde 22 bin 674 adet araç trafikten silinmişken haziran-aralık döneminde 180 bin 306 adet aracın trafikten kaydı silindiği görülmektedir. 2019 yılı ilk on ayında trafikten kaydı silinen araç sayısı ise 224 bin 234 adete ulaşmıştır. Kaydı silinen araçların ciddi bir kısmının yerine yeni araç alındığı kabul edilirse, hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenlediği sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hurda programı ve vergi indirimleri olmasaydı pazarda yaşanan daralmanın daha fazla olacağı değerlendirilebilir.

2019 yılında uygulamaya alınan yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ekonomik koşullar ile oluşan fiyat artışları göz önüne alınarak terkin edilecek ÖTV tutarları güncellenmelidir. Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli olarak düşük olan ağır ticari araç grubunda etkisi çok kısıtlı kalan hurda teşvik uygulamasının, bu araç grubu için katkıyı artıracak şekilde yeniden kurgulanması gerekmektedir. Ülkemiz yaşlı traktör parkının gençleşmesi ve tarımda verimliliğin artması için traktörler de program kapsamına alınmalıdır." 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ