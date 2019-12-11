Ortak altyapıyla Türkiye kazanır

Erkan, “Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı gerçekleştirirse 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak hep birlikte ortak yaparsak 3-4 milyar dolara çözebiliriz” dedi.

Finansal ve operasyonel açıdan başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandıklarını dile getiren Genel Müdür Erkan, ekonomi habercilerine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sektörde 2020’ye en çok damga vuracak konuların başında fiber altyapı yatırımlarının geldiğini dile getiren Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZI

“Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarla, bir kez daha Türkiye’nin geleceğin güçlü ekonomileri arasında yer alabilmesi için, fiber altyapının ne kadar önemli olduğuna dikkatleri çekti. Hatta fiber altyapı yatırımlarını engelleyecek kişilerin karşısında kendisini bulacağını söyleyerek bu konuda ne kadar kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için olmazsa olmaz bir önem taşıyor.”

YATIRIMCININ İLGİSİNİ ÇEKER

“Türkiye’de bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var” bilgisini paylaşan Erkan, “İhtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık bir milyon kilometre. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak hep birlikte ortak yaparsak, bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Bu yatırımların ülke kaynaklarının doğru kullanılması adına ortak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dünyada birçok başarılı örneği var. Bu amaçla kurulacak bir şirket, dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekecektir”diye konuştu.

25. YILINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Turkcell başarılarla dolu 25 yılı tamamlarken, müşterileri de şirketin çeyrek asrı kutladığı bu yıl, kullanım rekorlarına imza attı. 2019’u geride bırakırken, Turkcell müşterilerinin data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre, mobilde yüzde 41 oranında artışla bir milyar 788 milyon GB’a ulaştı. Yine aynı dönemde konuşmada da bir rekor daha kırıldı.

139 MİLYAR DAKİKA

Turkcell’liler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5’lik bir artışla 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuştu. İletişimin yeni platformu BiP kullanımlarında da hızlı artış gözlendi. 11 ayda 79 milyar mesajın gönderildiği BiP’te, toplam 411 milyondan fazla çağrı gerçekleştirildi. Bu çağrılar üzerinden 2,3 milyar dakika sesli, 72 milyon dakika görüntülü görüşme yapıldı.

5G’DE DÜNYADA SÖZ SAHiBi OLABiLiRiZ

Murat Erkan, Turkcell’in 5G için hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Erkan, “5G’nin önündeki en büyük engel, fiber altyapının yetersizliği. GSMA Yönetim Kurulu toplantılarında da gördüğüm; dünyanın önde gelen operatörlerinin ortak gündemi fiber altyapı. Fiber sorununu ne kadar çabuk çözersek 5G’ye o kadar etkin geçiş sağlayarak bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabiliriz”dedi.

EMİN ADIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ

Gelecek yıl tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Erkan, “2022’ye geldiğimizde, Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmış olacağız. Yenilikçi yaklaşımla sunduğumuz hizmetlerimiz sayesinde sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız” dedi.

3 YILDA 3 MiLYAR DOLARLIK YATIRIM

2020 yılında veri merkezi alanında da yaptıkları yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Erkan, Çorlu’da uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni bir veri merkezini daha hizmete sunacaklarını söyledi. Erkan ayrıca, Türk ekonomisinin tekrar büyüme trendine girdiğine dikkat çekerek gelecek planlarını buna göre yaptıklarını ve 2022 yılına kadar her yıl bir milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Müşterilerinden aldığı bu destekle geleceğe emin adımlarla hazırlanan Turkcell,en yeni teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak için 3 yılda 3 milyar dolar yatırım yapacak.