"Ortak altyapı memleket meselesi"

Turkcell, 25’inci yıl etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda söz alan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunun altını çizdi.

REKABET GÜCÜ

Akça,“Bu sayede ülke kaynakları etkin kullanılacak, uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimiz daha çok gelir elde edecek ve vatandaş makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alacaktır” dedi.

İLK ADIM 'ŞİRKET'

Akça, “Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak bazistasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor”dedi

3.5 MİLYON HANEYE FİBER

Turkcell’in FiBER yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkemizin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça, “Yaklaşık 3.5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde koyduğu, her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla ve merakla bekliyoruz” diye konuştu.