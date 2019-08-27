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27 Ağustos 2019 Salı 11:15:17 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16:03

OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti

OPEC üyelerinin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 711 milyar dolara ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolar yükseldi.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu gelir artışında ham petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü petrolün ortalama varil fiyatı 2017'de 54 dolarken, 2018'de bu rakam yüzde 31 artışla 71 dolara yükseldi. Bu dönemde ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatı ise 51 dolardan 65 dolara çıkarak yüzde 27 artış kaydetti.

OPEC üyesi 14 ülkenin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği toplam gelir bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolara yükseldi. Söz konusu miktar, 2017'de 538 milyar dolar olmuştu.

Kartel üyeleri içinde 2017'de en fazla petrol ihraç geliri yakalayan yedinci ülke olan Katar, bu yılın başında OPEC'ten ayrıldığı için 2018 petrol ihraç geliri verilerine dahil edilmedi. ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatı sekteye uğrayan Venezuela ise OPEC üyeleri arasında yıldan yıla petrol ihraç gelirinde düşüş görülen tek ülke oldu.

OPEC'in petrol ihracından elde edeceği toplam gelirin bu yıl 604 milyar dolar olacağı tahmin edilirken, bu miktarın gelecek yıl 580 milyar dolara düşeceği öngörülüyor.

Suudi Arabistan zirvede

OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden ülkesi Suudi Arabistan, geçen yıl OPEC içinde petrol ihracından en fazla gelir kazanan ülke oldu.

Suudi Arabistan'ın 2017'de 172 milyar dolar olan petrol ihraç geliri, geçen yıl yüzde 38 artış göstererek 237 milyar dolara ulaştı.

Irak ikinci, BAE üçüncü sırada

OPEC ülkeleri içinde geçen yıl petrol ihracından en fazla geliri kaydeden ikinci ülke ise Irak oldu.

Irak'ın petrol ihraç geliri 2017'de 66 milyar dolar iken, 2018'de bu rakam yüzde 38 artarak 91 milyar dolara yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu alanda OPEC içinde üçüncü sırayı aldı. BAE'nin petrol ihraç geliri 2017'de 56 milyar dolar iken, 2017'de yüzde 32 artışla 74 milyar dolara ulaştı.

(AA)

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