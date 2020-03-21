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21 Mart 2020 Cumartesi 21:56:59 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 21:58:45

Onur Air uçuşlarını askıya aldı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle birbiri ardına uçuşlardaki iptaller sonrası Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren askıya aldı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, personele yaptığı bilgilendirmede, "Çok kısa zamanda ümit ederim ki; yeniden göklere çıkarız. Biz yönetim olarak mevcut personelimizi bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız" dedi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vurdu. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını daha da azaltmasına yol açtı.Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması sonrası havayolları uçaklarından bazılarını yere indirdi.Yolcu sayılarındaki düşüşler de dünya genelinde olduğu gibi Türk hava yolu şirketlerini de zor durumda bıraktı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bugün yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu ifade edildi. İptaller nedeniyle Türk şirketler de uçaklarını yere indermeye başlarken Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren askıya aldı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun uçuşların askıya alınmasını personele yaptığı bilgilendirme ile duyurdu. Tosun, personele mesajında, "Büyük hedeflerimiz ve 11 ilave uçak ile büyüme planlarımız olan 2020 yılında, maalesef bugüne kadar dünyada eşine rastlanılmayan bir virüs salgını ile inanılması güç kaos ortamı doğmuştur. Tabil ki insan sağlığı tüm algıların ötesinde, öncelikle korumaya çalışmamız gerekli en önemli  husustur. Bu çerçevede gerek ülkemiz, gerek ise dünya devletleri ulusal ve uluslararası kendi tedbir ve önlemlerini alarak uygulamaya başlamışlardır. Virüsün yayılmasına muhakkak ki özellikle uluslararası taşımalarda havayollarının menfi katkısı çok  büyük  önem  arz  etmektedir.  Dolayısı ile 20'ye yakın ülkeye hükümetimizin aldığı tedbirler sonucu uçuş yasağı konulmuştur.Dünya ülkelerinin birçoğu da aynı şekilde kendi yasaklarını koyacak, havayollarını ticari uçuşlara kapattılar. Onur Air olarak ticari uçuş yaptığımız Avrupa, Orta Doğu ve özellikle Suudi Arabistan’ın uyguladığı yasaklar şirketimizin uçuş harekat imkanını tamamen engellemiştir. 25 Mart 2020 itibariyle tüm uçuşlarımızı yukarıda açıklanan sebepler ile ikinci bir işara kadar maalesef askıya almak zorunda kaldık." ifadelerine yer verdi.

 

Teoman Tosun personele mesajında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, tüm Bakanlarımızın ve ilgili birimlerinin çabuk ve koordineli çalışarak aldıkları önlemler ile ülkemiz virüs yayılımında en az etkilenen ülkeler konumundadır. Bunu idame ettirmek amacı ile biz de şirket olarak ticari uçuşların kesilmesinden dolayı etkilenen departmanlardaki çalışanlarımızın mümkün olduğu kadar ofis ortamından uzaklaştırılarak, evlerinde uzaktan çalışma veya yıllık izinlerini kullanarak bu dönemi geçirmelerini planladık.19 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın ülke çapında aldıkları tedbir ve destek paketinde şirketlere verilen ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ve şirketimiz imkanlarının beraber kullanılması yolu ile çalışanlarımızı işten çıkartma veya ücretsiz izne çıkartma yöntemlerini kesinlikle tercih etmemiştim(Sözleşmeleri sona eren personelimiz dışında)"

"YOLLARIMIZI AYIRMAYACAĞIZ"

Teoman Tosun mektubunda personele, "Biz yönetim olarak mevcut personelimizi bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız" dedi ve ekledi:

"Şirketimiz Teknik bölümü hariç tüm personelimizin (Teknik bölüm yöneticilerinin belirlediği çalışanlar dışında), kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları sağlanacaktır. Bu yönde İnsan Kaynakları departmanımız Teknik (Kendi inisiyatifiyle bu listede olmak isteyen personelimiz dahil) listeleri hazırlanmakta olup, İŞKUR’a iletecektir. Teknik bölümümüz ve hangarımız gerek kendi uçaklarımızın bakımlarını yaparak uçuşa hazır olarak bulundurulmasını, gerekse müşterilerimiz uçaklarının bakımlarını yapmaya tüm gücüyle devam edecektir. Amacımız yasakların kalkması ile en çabuk şekilde işletmeye hazır halde şirketimizi sıcak bir şekilde tutmak, uçakların periyodik bakımlarını yapmak, uçuş ekiplerimizin eğitimlerini güncel tutmak, mali sorumluluklarımızı yerine getirerek herhangi bir hukuki ve operasyonel boşluk bırakmamaktır."

Tosun mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Özellikle son iki aydır üzerlerine düşen zor ve önemli görevleri hiçbir mazeret göstermeden seferleri aksatmayan tüm kokpit ve kabin ekibine ve yardımcı olan Teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum.  Çok kısa zamanda ümit ederim ki; yeniden göklere çıkarız, ofislerimizde masalarımıza, hangarlarımızda uçaklarımıza kavuşuruz. Onur Air’ e, yani ailemize olan bağlılığınız ve anlayışınız ile bu zor dönemi beraberce atlatacağımıza olan inancımla teşekkür eder, şahsi sorumluluklarınız çerçevesinde sağlığınıza özen göstermenizi önemle rica ederim"

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