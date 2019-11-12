Önce zam, sonra indirim

Siber Pazartesi, Efsane Cuma, 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları… Binlerce e-ticaret sitesi ve markanın, kampanyalı satış yapacağı 2 aylık indirim dönemi başladı. Tüm dünyadaki indirim çılgınlığına, Türkiye’deki e-ticaret siteleri ve perakende zincirleri de katıldı. Birbiri ardına kampanyalarını tanıtan alışveriş siteleri; giyim, elektronik, kozmetik, beyaz eşya ve aksesuar gibi farklı kategorilerdeki binlerce üründe, yüzde 80’lere varan indirim yapacaklarını açıkladı. Ancak vatandaşlar, heyecanla beklenen indirimlerden umduklarını bulamadı.

MAĞAZADA DAHA UYGUN

Alışveriş yapmak isteyenler, indirimlerin gerçeği yansıtmadığını aksine ürünlere zam yapıldığını söyledi. Önce ürünlerin fiyatlarının artırıldığını, daha sonra yeni ücreti üzerinden indirim yapıldığını belirten müşteriler, firmaları sosyal medya hesapları üzerinden ve telefonla arayarak eleştiri yağmuruna tuttu. Bir müşteri, “bir hafta önce 149 liraya aldığım ayakkabıyı, 9-11 Kasım indirimi diye 189 liraya satmaya çalışıyorlar” diyerek tepki gösterdi. Bir başka müşteri ise indirim adı altında satılan ürünleri, kendi mağazalarında daha uygun fiyata bulduğunu belirtti.

KUPONLARINI KULLANAMADILAR

Vatandaşlar, bir başka şoku indirim kuponlarından faydalanmak istediklerinde yaşadı. Firmaların, indirim kuponlarını sadece seçili ürünlerde geçerli olacak şekilde güncellediği ortaya çıktı. İndirim kuponları için sitelerin sunduğu özel fırsatlara katılıp, alışveriş yaptıklarını belirten müşteriler, istedikleri ürünü alamadıklarını söyledi. Tüketiciler, alışveriş platformlarının yoğunluğu kaldıramamasından da şikâyetçi oldu. Binlerce kişi, sitelere ve uygulamalara saatlerce giremediklerini ifade etti.