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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 08:18:54

Okula ilk adım 500 lira

Yeni eğitim-öğretim dönemi 2 Eylül’de başlıyor. Veliler, bu yıl okula başlayacak öğrenciler için kıyafetten ayakkabıya, çantadan kırtasiye malzemelerine kadar gerekli tüm ihtiyaçlara en az 500 lira ödeyecek.  

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde aileleri okul alışverişi telaşı sarıyor. 2 Eylül Pazartesi başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulacak. Kitap haricinde okulların velilere verdiği alışveriş listesinde kıyafet, ayakkabı, çanta ve birçok kırtasiye malzemesi yer alıyor.  

ALIŞVERİŞLER BAŞLADI 

Okul için alışverişe başlayan veliler ise bütçeleri zorlamayacak, uygun fiyatlı ürün arayışına girdi. Alışveriş piyasasında yapılan maliyet araştırmasına göre, ilkokula başlayacak bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı maliyeti 300 lira, kırtasiye ürünleri ise ortalama 200 liradan başlıyor. Yani öğrenciler ilkokula en az 500 liralık maliyetle ilk adımı atıyor. 

SINIFA GÖRE ARTIYOR  

Okul kıyafetlerinde ise fiyatlar semtlere ve sınıfa göre değişiklik gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre, ana sınıfı ile dördüncü sınıfa kadar olan öğrencilerin giyim harcamaları, 300-600 lira arasında değişiklik gösteriyor. Yani, yaş ve sınıf arttıkça fiyatların da arttığı görülüyor. Örneğin; beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan öğrencilerin giyim masrafları 300 ile 750 lira arasında değişirken, dokuzuncu  sınıftan onikinci sınıfa kadar eğitim gören lise öğrencilerinin kıyafet giderleri ise ortalama 450 ile 900 lira arasında değişiyor. 18 milyon öğrencinin okula başlamasıyla birlikte sadece kıyafet anlamında 5.5 milyar liralık bir ekonomi oluşacak. Kırtasiye harcamalarıyla birlikte bu tutar 10 milyar liraya çıkıyor.

ÖZEL OKULDA FİYAT KATLANIYOR

Özel okullarda fiyatlar daha yüksek. Her okul kendine özel kitap setleri oluşturuyor ve bunların çoğu da ithal. Yani dövize endeksli. Dolayısıyla en düşük kitap seti ve kırtasiye ürünleriyle birlikte 2500-3000 liradan başlıyor. Forma, eşofman, hırka ve ayakkabı eklenince en düşük giyim harcaması da 1000 liradan başlıyor. Bir de her yıl değişen tasarım ve formalar, geçen yıldan kalan sağlam formların çöpe gitmesine neden oluyor. Diğer bir deyişle ortalama özel okul giyimkırtasiye başlangıç harcaması ortalama 3500-5000 lira arasında değişiyor.

BUNLARDAN UZAK DURUN!

Uzmanlar kırtasiye malzemeleri alırken dikkatli olunması konusunda velileri uyarıyor. Öncelikli olarak ergonomik, çocukların sağlığına uygun, kanserojen içermeyen, kaliteli ve nitelikli ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Öte yandan şiddet içerikli karakterlerin ya da mesajların bulunduğu kırtasiye ürünleri çocukların ruh sağlığını etkilediği için bunlardan uzak durulmalı. Çünkü çocuklar sevdiği karakterlerle kendini özdeşleştiriyor ve model alıyor. Bu durum ise çocuğun şiddeti normalleştirmesine sebep oluyor. 

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