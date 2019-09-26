Okul kantinlerinde kartla ödeme dönemi başlıyor! İmzalar atıldı

  • Bist 100
    102717
  • Dolar
    5,6836
  • Euro
    6,2228
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Evde kullanılan sağlıklı yağ, trans yağa dönüşebilir Evde kullanılan sağlıklı yağ, trans yağa dönüşebilir
Konserveye bağlı zehirlenme, kalp ritmini bozuyor Konserveye bağlı zehirlenme, kalp ritmini bozuyor
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2019? AÖL kayıt yenileme tarihleri
Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak Ljajic'in boşluğunu Oğuzhan Özyakup dolduracak
Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı Adana'da Hastanede'de yankesicilik yapan zanlı tutuklandı
Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'nin derbide yedek gücü Mevlüt Erdinç
Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında? Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında?
Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor? Falcao neden takımdan ayrı çalışıyor?
Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı Fatih Terim yıldız oyuncusu Belhanda'yı uyardı
Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları Taraftarlardan Fikret Orman'a destek mesajları
İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız İran'dan ABD'ye yeni öneri: Nükleer anlaşmayı onaylarsanız ek protokolü hızlıca onaylarız
Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı Türkiye genelinde müze sayısı 451'e ulaştı
'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı 'İkinci Efes'te' Roma hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu
'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı 'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin'den haber var: Kendini eğitime adadı
ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz ABD Ticaret Bakanı: Türk iş dünyasıyla ortaklık yapmaya çok istekliyiz
Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor Tırtıllar kayın ormanını kuruttu: Yetkililer çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor
Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi
Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında?
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Marmara'da deprem Son Dakika: Marmara'da deprem
Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği Başkan Erdoğan'ın yoğun BM trafiği
Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın! Fransa’da kimya fabrikasında dev yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 10:26:19 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:28:32

Okul kantinlerinde kartla ödeme dönemi başlıyor! İmzalar atıldı

İstanbulda geçtiğimiz yıl öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde başlatılan kartla ödeme uygulamasının pilot çalışması tamamlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenci ve velilerin memnuniyetinin yüksek olduğunu bu nedenle projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini söyledi. Öğrenciler, kantinlerde kartla da ödeme yapabilecek. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edebilecek.


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kantin İşletmecileri Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan `Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card´ projesi kapsamında okul kantinlerinde nakit yerine kart kullanımının yaygınlaştırılması için imza töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde gerçekleşen imza töreninde projenin aileler ve öğrenciler için önemi aktarılarak, pilot uygulama hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında 1 yıl boyunca 25 okul kantininde nakit paranın yanı sıra kart da kullanıldı. Pilot uygulamanın sonunda yapılan memnuniyet anketine katılan veli ve öğrencilerin yüzde 95´inden olumlu geri dönüşler alındığı aktarıldı. Nakit yerine kartla işlem yapan öğrencilerin yüzde 70´inin ise daha sonraki kantin alışverişlerinde de kart kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Aileler, karta çocuğun ihtiyacı kadar para yükleyebilecek. Kantinlere kurulan cihazlar sayesinde öğrenciler temassız bir şekilde istedikleri ürünleri alabilecek.

VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Projenin oldukça yenilikçi olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi. Yazıcı, "Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları, 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var, bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktır" dedi.

Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ