Okul kantinlerinde kartla ödeme dönemi başlıyor! İmzalar atıldı



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kantin İşletmecileri Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan `Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card´ projesi kapsamında okul kantinlerinde nakit yerine kart kullanımının yaygınlaştırılması için imza töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde gerçekleşen imza töreninde projenin aileler ve öğrenciler için önemi aktarılarak, pilot uygulama hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında 1 yıl boyunca 25 okul kantininde nakit paranın yanı sıra kart da kullanıldı. Pilot uygulamanın sonunda yapılan memnuniyet anketine katılan veli ve öğrencilerin yüzde 95´inden olumlu geri dönüşler alındığı aktarıldı. Nakit yerine kartla işlem yapan öğrencilerin yüzde 70´inin ise daha sonraki kantin alışverişlerinde de kart kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Aileler, karta çocuğun ihtiyacı kadar para yükleyebilecek. Kantinlere kurulan cihazlar sayesinde öğrenciler temassız bir şekilde istedikleri ürünleri alabilecek.

VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Projenin oldukça yenilikçi olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi. Yazıcı, "Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları, 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var, bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktır" dedi.

Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.

(DHA)