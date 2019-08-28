Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

  • Bist 100
    95805.1
  • Dolar
    5,8034
  • Euro
    6,4493
  • Altın
    287,4120
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi
Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur
Belhanda antrenmanda takımla çalıştı Belhanda antrenmanda takımla çalıştı
BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor
Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor
'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası 'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası
Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor
Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek
Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı
İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek
Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi Ünlü sunucu yaşadığı kabus dolu günleri anlattı: Doktor bana 'sen bu işi unut' dedi
Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı
TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
Fenerbahçe'den Amerika'da dev proje Fenerbahçe'den Amerika'da dev proje
Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört bir yanına satıyorlar
'Marmara'nın Antalyası' şeftalide iddialı 'Marmara'nın Antalyası' şeftalide iddialı
Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti! Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti! Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir?
Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var? İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Dedikodular doğru çıktı! Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor Dedikodular doğru çıktı! Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28:13 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29:19

Okul alışverişinde şüpheye düşen velilere 'Alo 175' çağrısı

Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Karaaslan, "Tüketicilerimiz herhangi bir şekilde şüpheye düştükleri zaman, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızı arayabilirler." dedi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Ticaret Bakanlığı denetmenlerinin Başakşehir'de bulunan Sema Kırtasiye'de yaptığı denetime katıldı. 

Burada basın mensuplarına denetimlerle ilgili bilgi veren Karaaslan, bakanlığın 2011 yılında kırtasiye ürünleri hakkında ilk mevzuatı çıkardığını hatırlatarak, söz konusu yılda kırtasiye ürünlerine güvensizlik oranının yüzde 54 seviyesinde olduğunu anlattı.

Denetimlerin tavizsiz devamı ve sektörün de desteğiyle ürünlere güvenin yıldan yıla arttığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Güvensizlik oranları yıldan yıla büyük düşüşler gösterdi. Denetimlerin ikinci yılında güvensizlik yüzde 24'e düştü, sonraki yıl yüzde 18'lere, yüzde 11'lere düştü. Biz 2017'de biz yüzde 1,5'ları gördük, çok mutlu olduk. Geçen yıl sadece yeni kriterler getirdik biz. Yeni kimyasal maddeler ekledik. Oyuncak Yönetmeliği'ni Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirdik ve o uyum sürecinde küçük bir oynamayla güvensizlik oranı yüzde 3'e çıktı."

"Otuz ilde çok sıkı bir şekilde denetimler devam ediyor"

Karaaslan, ağustos ayında çok sıkı bir denetime başladıklarını ifade ederek, denetimlerin ithalat aşamasından itibaren yapıldığını anlattı.

İthalatçı firmalardan yurda girecek ürünlerle ilgili test raporlarının istendiğini belirten Karaaslan, gerekli görülmesi halinde numuneler istediklerini bildirdi.

Karaaslan şöyle konuştu:

"Şu anda 30 ilde eş zamanlı olarak ve eylül sonuna kadar hiç ara vermeden sadece kırtasiye değil bu arada, okul kıyafeti, ayakkabılar, çocukların okulda kullandığı her türlü malzemeyi denetliyoruz. balonundan aksesuarına kadar her şeyi kontrol edeceğiz ama gördüğümüz rakamlar iyi.

Ben bir haftadır İstanbul'dayım. Neden İstanbul'a ağırlık veriyoruz? İthalatçıların çok büyük bir bölümü İstanbul'da çünkü. Şu anda Şanlıurfa'da denetimlerimiz var, burada da ithalatçılarımız yoğun. Van'da var, Mersin'de var denetim ekiplerimiz. 30 İlde çok sıkı bir şekilde denetimler devam ediyor.

Tüketicilerimiz herhangi bir şekilde şüpheye düştükleri zaman, endişeye düştükleri zaman derhal Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'mızı aradıkları zaman veya bakalığımızın il müdürlüklerini aradıkları zaman aynı gün denetim ekiplerimiz numuneler alarak bunları laboratuvara gönderecekler ve laboratuvardan 3 gün içerisinde sonuç alarak hemen 4. gün bu ürünle ilgili işlemlere başlamış olacağız."

"Üreticinin adresi ve telefonu bulunmalı"

Karaaslan, denetimlerde öncelikle bir etiket ve ambalajlama kontrolü yaptıklarını belirterek, satın alınacak ürünlerde CE işaretinin mutlaka bulunması gerektiğini söyledi.

Elinde bulunan bir pastel boyayı gösteren Karaaslan, "Burada CE işaretinin bulunmasını istiyoruz. CE işareti ürünün güvenli olduğunu ve uygulanan standartlarda mevzuatların tamamının yerine getirildiğini gösteren bir işaretleme. Yine bu ürünlerde 3 yaş uyarısının olması gerekiyor. 3 yaş altında kullanılmamasını gösteren bir ibare önemlidir. Bunların yanında üreticinin, ithalatçının iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası muhakkak bulunmalı etiketin üstünde." ifadelerini kullandı.

"Çantalarda üretici bilgileri bulunmalı"

Okul çantaları oyuncak kategorisinde olmadığı için üzerlerinde CE işaretinin bulunmadığını belirten Karaaslan, çantaların üzerinde üretici bilgilerinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Karaaslan, boyası kolayca çıkan ve ağır kokulu çanta ve beslenmelerin tercih edilmemesi önerisinde bulundu.

"Güvenli ürün illa pahalı ürün değildir"

Meral Karaaslan, denetimlerde fiyatlara ilişkin bir kontrol yapmadıklarını belirterek, "Burada önceliğimiz ürün güvenliği. Fiyat etiketlerinin de ürünün üzerinde olup olmadığını kontrol ediyor denetmen arkadaşlarımız. Şunu da çok net olarak söyleyebilirim: Güvenli ürün illa pahalı ürün değildir. yani makul fiyata da bütün testlerden geçmiş çok güzel ürünlerimiz var. Gönül rahatlığıyla tüketicilerimizin bunları alabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ