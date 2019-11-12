Öğretmenlere tren bileti ve kargoda 24 Kasım indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürürken tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu söyledi.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21'inci yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını belirten Turhan, "Bu anlamda öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik" dedi.

Geçen yıl 4 bin 567 öğretmen yararlandı

Kampanyalardan birinin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından planlandığı bilgisini veren Turhan, kuruluşun geçen yıl 4 bin 567 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yapmasını sağladığını hatırlattı.

Turhan, bu yıl da benzer bir kampanya düzenlendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak."

Turhan, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını vurguladı.

Ayrıca, uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini anlattı.

"PTT'den yüzde 25 indirim"

Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek."

(AA)