Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? soruları bugün enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranları da belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre öğretmenlere yüzde 5 zammın yanı sıra yüzde 1.01 orarında enflasyon farkı yansıtılacak. Öğretmenler zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak.Öğretmen Temmuz maaşı hesaplaması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

ÖĞRETMEN TEMMUZ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu yılın ilk altı ayında 4 bin 737 lira olan öğretmenin (1/4) maaşı 5 bin 22 liraya yükseldi. 2 bin 926 lira alan emekli öğretmenin maaşı ise 3 bin 102 liraya yükseldi.

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Öğretmenlerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıyacak.

2019 EK DERS ÜCRETİ ARTTI

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40