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28 Şubat 2020 Cuma 11:06:28 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:10:07

Ocak ayında trafiğe 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı

TÜİK'in verilerine göre, trafiğe ocak ayında 94 bin 540 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 233 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 89 bin 307 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 22 milyon 922 bin 164'ten 23 milyon 245 bin 409'a yükseldi. Bunların yüzde 54,1'i otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 14,4'ü motosiklet, yüzde 8,2'si traktör, yüzde 3,6'sı kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 0,9'u otobüs, yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu. 

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 540 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,2 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 32 ve motosiklette yüzde 13,9 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, otomobilde yüzde 48,6, minibüste yüzde 45, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Ocakta 94 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 5 bin 233 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 856 bin 697 taşıtın yüzde 73,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2,8'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 16,8'i Renault, yüzde 9,2'si Dacia, yüzde 9'u Volkswagen, yüzde 6,1'i Peugeot, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4'ü Opel, yüzde 4'ü Honda, yüzde 3,8'i Ford, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,5'i Citroen, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,3'ü Kia ve yüzde 7,7'si diğer markalardan oluştu. 

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 66 bin otomobilin yüzde 45,8'i dizel, yüzde 43,9'u benzinli, yüzde 8,1'i LPG yakıtlı, yüzde 2,2'si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 otomobilin ise yüzde 38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,2'sinin benzinli, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor. 

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 28,6'sının 1501-1600, yüzde 28,2'sinin 1401-1500, yüzde 22'sinin 1300 ve altı, yüzde 16,3'ünün 1301-1400, yüzde 3,9'unun 1601-2000, yüzde 1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati çekti. 

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,8'inin beyaz, yüzde 22,4'ünün gri, yüzde 6,6'sının kırmızı, yüzde 5,4'ünün siyah, yüzde 5,4'ünün mavi olduğu görülürken, yüzde 4,4'ü diğer renklerden oluştu.

 AA

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