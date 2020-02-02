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02 Şubat 2020 Pazar 13:02:09 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 14:11:44

Ocak ayında en çok salatalık fiyatı yükseldi

İTO verilerine göre, Ocak 2020'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 41,99 ile salatalık olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 41,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 40,87 ile domates, yüzde 36,48 ile mandalina, yüzde 35,46 ile yeşil soğan, yüzde 28,45 ile kabak, yüzde 23,67 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri oldu.

Etek, yüzde 16,99 ucuzladı

Geçen ay giyim harcamaları, kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16,99 gerileme göstererek fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15,36 ile kadın pardesüsü, yüzde 14,52 ile kadın kazağı, yüzde 13,92 ile kadın elbisesi, yüzde 13,80 ile çocuk ceketi ve yüzde 13,77 ile çocuk pantolonu oldu.

Ocakta, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (yüzde)
Mandalina                           36,48
Yeşil Soğan                         35,46
Soğan                                 17,89
Limon                                 14,95
Karnabahar                        13,69
Portakal                              -6,06
Turp                                    -2,35
Balık                                   -2,32
Lahana                               -2,22

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Salatalık                             41,99
Domates                             40,87
Kabak                                 28,45
Sivri Biber                           19,13


İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
Mahkeme ve avukatlık ücretleri                   23,67
Kapıcı Ücreti                                                15,01
Diş tedavi ücreti (Kamu+Özel)                     14,63
Röntgen çekim ücreti (Kamu+Özel)             13,07
Laboratuvar tahlil ücreti (Kamu+Özel)         12,60
Doktor muayene ücreti (Kamu+Özel)           11,30
Şehirler arası otobüs bilet ücreti                   11,24
Etek                                                               -16,99
Pardesü-kadın                                               -15,36
Kazak-kadın                                                  -14,52
Elbise- kadın                                                 -13,92
Ceket-çocuk                                                  -13,80
Pantolon-çocuk                                             -13,77
Bluz-kadın                                                     -13,40
Pantolon-erkek                                              -13,35
Ceket-erkek                                                   -12,62
Yatak odası takımı                                         -11,78
Fuel-oil                                                           -8,78
Benzin                                                            -4,53
Nohut                                                             -2,39

AA
 

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