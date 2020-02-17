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17 Şubat 2020 Pazartesi 12:34:45 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:35:23

Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira oldu

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

Rapora göre, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri 2019 ocak ayında 91 milyar 860 milyon lira iken, 2020 ocak ayında yüzde 9,6 artışla 100 milyar 669 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 9,2'si kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 87 milyar 924 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019'da yüzde 10 iken, 2020'de yüzde 9,2 olarak hesaplandı.

Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 29 milyar 222 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3'ü kullanıldı. 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 4 milyar 918 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 10,2'si kullanılmış oldu. 

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 5,4'ü harcandı. Bu ayda yüzde 20 artışla 4 milyar 78 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. 

Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 37 milyar 78 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı. 

Ocakta 9 milyar 183 milyon lira sermaye gideri, 20 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 3 milyar 424 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 yükselerek 12 milyar 745 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2019 ocak ayında 96 milyar 951 milyon lira iken, 2020 ocak ayında yüzde 26 artışla 122 milyar 170 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 11 iken, geçen ay yüzde 12,8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un ocak ayına göre yüzde 21,1 artarak 67 milyar 416 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019'da yüzde 7,4, geçen ay yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 33,6 yükselerek 53 milyar 375 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 6 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 372 milyon lira olarak belirlendi. 

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, harçlar yüzde 43,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29,6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 23,9, özel tüketim vergisi yüzde 22,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20,3, damga vergisi yüzde 18,7, gelir vergisi yüzde 18,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,1 artarken, kurumlar vergisi yüzde 51,9 azaldı.

(AA)

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